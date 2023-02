Golf: des rénos controversées sur le mythique pont de St Andrews

La planète golf s’est à nouveau emballée sur les réseaux sociaux au fil des derniers jours. Et cette fois, ce n’était pas en raison de Patrick Reed, d’un vulgaire tee lancé vers Rory McIlroy ou d’allégations de tricherie. Non, c’est en raison de travaux de rénovation au pied de l’iconique Swilcan Bridge du Old Course de St Andrews.

Devant le tollé suscité et les réactions aux quatre coins de la planète, il n’aura fallu que 48 h pour que la direction du mythique club de golf St Andrews Links décide de revoir sa décision.

Explications du fil des évènements.

Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs ayant récemment visité le prestigieux club public écossais ont publié des photos du petit pont de pierres enjambant le Swilcan Burn, l’étroit ruisseau traversant les allées du 1er et 18e trou du Old Course. Il s’agit de l’un des endroits les plus connus du monde du golf, le berceau du sport.

Le patio de la discorde

Sur le tablier du petit pont vieux de plus de 600 ans, on y aperçoit maintenant un pavé circulaire construit en pierres. Des cordes de sécurité délimitent la surface à protéger.

Ces rénovations prenant toutes les ressemblances d’un vulgaire patio ont soulevé l’ire des passionnés, des observateurs, des experts, des vedettes et des professionnels de la petite balle blanche. Le journal local The Courier avait même titré sur la page frontispice de son édition de lundi : «Comme dessiner une moustache à la Mona Lisa».

Les plus grands professionnels ont traversé ce petit pont et y ont été photographiés pour entrer dans l’histoire. L’été dernier, on aurait bien cru que Tiger Woods y aurait fait ses adieux lors de l’Omnium britannique, mais il a reporté ce moment.

Plongé en pleine tempête dimanche, le club public a cru bon de publier un communiqué pour expliquer sa décision. Les dirigeants y expliquaient qu’ils avaient choisi de construire le pavé afin de conserver intacte une surface aussi achalandée que populaire.

Les fortes réactions les ont toutefois incités à faire marche arrière et annoncer cet après-midi la destruction du pavé. Le Swilcan Bridge retrouvera son identité et son tablier gazonné.

«C’était la solution à long terme que nous avions choisie. Même si l’installation du pavé offrait une meilleure protection de la surface, nous croyons que nous n’avons pu créer le cachet iconique», a écrit la direction de St Andrews Links Trust.

«La forte attention et les commentaires reçus indiquent que St Andrews est reconnu à travers le monde. Nous sommes conscients de notre rôle pour préserver l’héritage de ces terres sacrées.»

La direction planchera sur des solutions à long terme pour préserver l’endroit sans toutefois en altérer le cachet.

Humour et satire

Évidemment, cet épisode a aussi attiré bon nombre de blagues et fait l’objet de satires.

Le commentateur britannique Ken Brown y a mis du sien : «Le Swilcan Bridge sert maintenant de la nourriture. Une table pour quatre [Fore] pour du BBQ. Réservez tôt», a-t-il gazouillé.

On y a aussi vu les silhouettes de golfeurs professionnels attablés autour d’un repas arrosé.

Et si l’on voulait y ajouter du piquant en y mettant du nôtre, l’endroit aurait été idéal pour une rencontre au sommet entre le commissaire de LIV Golf, Greg Norman, celui du circuit de la PGA, Jay Monahan, et tous les dirigeants du monde du golf qu’il vise depuis l’an dernier.

Il est toutefois trop tard, le patio est chose du passé.