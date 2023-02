La «plongée de la mort»: une cascade dangereuse qui fait parler d'elle sur TikTok

La «plongée de la mort» est ce qu'on ne peut décrire que comme un saut extrême, fait d’une hauteur vertigineuse - et c'est la dernière tendance dangereuse qui fait des adeptes sur TikTok.

Des vidéos montrant des personnes sautant de très haut et faisant volontairement la culbute dans le grand bleu sont devenues virales.

Asbjorg Nesje, une jeune Norvégienne, est à l'origine de plusieurs vidéos virales dans lesquelles on la voit se catapulter depuis des surfaces élevées, faisant à l’occasion des acrobaties.

Son dernier plongeon en date a recueilli à lui seul 42,5 millions de vues.

Dans le clip, Asbjorg Nesje se jette d'une plateforme en bois à une hauteur de 81 pieds (le plus haut plongeoir olympique fait environ 33 pieds) et descend en spirale pendant plusieurs secondes avant d'éclabousser les eaux en contrebas.

Les téléspectateurs stupéfaits ont demandé la confirmation que Nesje était saine et sauve, ce qui a incité la plongeuse à mettre en ligne un autre angle du saut qui montre clairement son atterrissage et sa sortie de l'eau.

Les gens sont manifestement fascinés par ces vidéos angoissantes, qui ont été vues plus de 253 millions de fois sur TikTok jusqu'à présent, et qui sont toutes accompagnées d'un avertissement de sécurité.

Le dødsing, un sport norvégien

Mais ces plongeurs n'ont pas envie de mourir. La plupart d'entre eux sont, en fait, des athlètes professionnels de l'extrême. Ces sauts terrifiants trouvent leur origine en Norvège, où ce sport s'appelle le dødsing.

Ce sport a été créé en Norvège au début des années 1970 pour permettre aux hommes de s'exhiber devant les femmes, explique le champion Anders Rox.

Le dødsing est officiellement contrôlé par la Fédération de dødsing, qui établit les directives et les classements mondiaux et qui accueille les championnats du monde en août chaque année depuis 2008.

Et, en effet, Nesje a remporté les championnats féminins de Dødsing de 2021 et 2022 après avoir rejoint ce sport en 2020. Elle est actuellement classée 33e au niveau mondial.

L'Américain le mieux classé est Harrison Wells, qui occupe la 12e place, derrière 11 athlètes norvégiens.

La Fédération de Dødsing énumère trois critères principaux pour marquer un bon saut: l'élan, l'envol et l'atterrissage.

La course d'élan est jugée en fonction de la vitesse et de la puissance, qui proviennent généralement d'un saut d'un pied. Pour le vol, le «døds doit être harmonieux dans l'air et apparaître comme contrôlé à tout moment», qu'il s'agisse d'un saut classique ou libre.

Un døds classique comprend des «mouvements simples», sans rotations complètes, tandis qu'un døds freestyle doit contenir des rotations et d'autres «tweaks.»

Appréhensions

Ce sport passionnant a gagné en popularité ces dernières années grâce aux vidéos virales qui stupéfient les téléspectateurs et encouragent les casse-cous du monde entier, mais certains craignent qu'il n'entraîne une nouvelle tendance dangereuse sur TikTok.

L'impact du choc contre la surface de l'eau s'apparente à un traumatisme par objet contondant, et l'on sait que les sauts périlleux sur le ventre peuvent causer de graves contusions et, dans les cas les plus graves, des lésions internes.

Cependant, les professionnels ont défini trois atterrissages sûrs pour la plongée de la mort: la crevette (mains et pieds en premier), le broyeur (coudes et genoux en premier) et le no-hander (tête et genoux en premier).

Les plongeurs Emil Lybekk et Anders Rox, qui sont actuellement classés respectivement quatrième et neuvième au monde, ont publié une vidéo sur YouTube dans laquelle ils partagent leurs conseils et astuces pour un plongeon de la mort parfait.

Les cascadeurs professionnels avertissent les nageurs de ne pas hésiter ou de se remettre en question une fois qu'ils ont commencé à courir, puis de fermer leur corps et de se mettre dans l'une des positions d'atterrissage le plus tard possible.

«Il s'agit de sortir et de s'amuser avec ses amis et de faire des choses amusantes», dit Anders Rox dans le tutoriel.

«Et n'utilisez jamais de combinaison humide», lance Emil Lybekk à ses camarades casse-cous.