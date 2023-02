Le monde qui vient

Il y a de cela 30 ans, on a cru, après la guerre froide, que le siècle à venir serait celui de la mondialisation heureuse. De cette utopie, il ne reste plus rien, sinon qu’un fantasme pour nos élites usées.

Le 11 septembre 2001 nous a appris que le terrorisme islamiste façonnerait le siècle à venir.

Les vagues migratoires qui déferlent sur l’Occident donnent quant à elle un visage concret au choc des civilisations, qui se déroule et se déroulera sur notre territoire.

Tragique

Le retour de l’extrême gauche, qui prend aujourd’hui les traits du wokisme, s’accompagne d’un fanatisme renouvelé, qui conjugue l’appel de la censure et la haine de la culture.

Elle ramène aussi au cœur de nos sociétés une obsession raciale dont elles s’étaient débarrassées, en présentant cette obsession comme une quête de la diversité et de l’inclusion.

La jeune génération, hypersensible, est victime d’un effondrement psychique généralisé tant elle a perdu ses repères élémentaires et se réfugie dans une culture victimaire et virtuelle.

La guerre d’Ukraine nous rappelle que la guerre conventionnelle peut de nouveau frapper l’Europe et que la guerre nucléaire peut redevenir une possibilité.

Quant au choc à venir entre la Chine et les États-Unis, il nous rappelle que tôt ou tard dans le siècle, le Pacifique deviendra un lieu d’affrontement entre deux empires hégémoniques.

Et quant à notre modèle social, dont on se faisait une fierté, il croule sous sa pesanteur bureaucratique, incapable de tenir ses promesses et étouffe les contribuables sous une fiscalité confiscatoire­­­.

J’en retiens une chose: nous ne sommes pas préparés mentalement à ce monde qui change.

Naïveté

Notre naïveté postmoderne d’Occidentaux douillets nous condamne à l’impuissance. Nous sommes flasques, larmoyants. En d’autres temps, on aurait dit décadents. Comme si nos grandes heures étaient derrière nous.

Et on ne voit pas se dessiner à l’horizon une renaissance.