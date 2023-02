Les 6 plus belles destinations au Canada à visiter en VR

De plus en plus de Québécois prennent la route des vacances à bord d’un véhicule récréatif, une combinaison parfaite entre mobilité, liberté et confort. Et avec la variété de modèles disponibles sur le marché, les vacanciers ont l’embarras du choix quand vient le temps de partir à l’aventure au volant d’un VR.

Que ce soit pour en apprendre davantage sur les véhicules motorisés (autocaravanes) ou tractables (roulottes), les services ou les produits associés aux véhicules récréatifs ou au domaine du voyage, le Salon du VR de Montréal est l’endroit tout indiqué pour découvrir les dernières nouveautés en la matière.

Après deux ans d’absence, l’événement sera de retour du 2 au 5 mars 2023 au Palais des congrès de Montréal. Le Salon du VR a déployé beaucoup d’efforts pour que les nouveautés soient mises au premier plan afin de vous aider à prévoir à l’achat ou la location de votre prochain véhicule récréatif.

Également, lors de votre visite, laissez-vous inspirer en vue de votre prochaine escapade sur la route. Et nul besoin de traverser les frontières pour vous offrir un périple digne de ce nom, puisque le Canada regorge de routes panoramiques à faire rêver.

Voici donc les 6 plus belles destinations canadiennes à découvrir en VR:

1. La promenade des Glaciers

Courtoisie: Salon du VR

Cette excursion hivernale féérique de 230 km entre Lake Louise et Jasper est l’une des plus pittoresques au monde.

Ce périple vous permettra, entre autres, de visiter les glaciers Crowfoot et Athabasca, le lac Bow et le lac Peyto, ainsi que les chutes Sunwapta et Athabasca. Mais attention, puisqu’il s’agit d’une route montagneuse, il importe de vérifier les conditions météorologiques avant de partir, et de s'assurer d'avoir un véhicule chaussé pour les conditions hivernales.

D’ailleurs, si vous ne possédez pas encore votre propre VR, vous aurez la chance de comparer tous les modèles de véhicules de plaisance sous un même toit lors du Salon du VR de Montréal. Vous y trouverez tous les nouveaux modèles et les nouveaux fabricants afin de choisir le véhicule récréatif qui correspond le mieux à vos besoins.

2. La route des vins au Canada

Crédit: La Route des vins de Brome-Missisquoi

Alors que les arbres commencent à afficher leurs couleurs d’automne une fois la saison chaude terminée, des centaines de petits et de grands vignobles vous attendent d’un bout à l’autre du pays. Il existe de nombreuses routes préétablies que vous pourrez suivre, sinon il est possible de personnaliser votre itinéraire en fonction de vos goûts et vous envies du moment.

3. Québec-Charlevoix

Courtoisie: Salon du VR

L’Isle-aux-Coudres, Les Éboulements, Baie-Saint-Paul, La Malbaie, Pointe-au-Pic, la Route du Fleuve, le parc national des Grands-Jardins ou des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie: la belle région de Charlevoix a tout pour vous émerveiller et vous divertir lors d’une escapade en VR.

4. La Gaspésie

Getty Images/iStockphoto

La route entre Montréal (ou Québec) et la Gaspésie vous fera vivre une foule d’émotions, mais ce n’est rien comparativement à ce que vous éprouverez en arrivant dans la péninsule gaspésienne. La Baie-des-Chaleurs, l'île Bonaventure, le Rocher Percé et les plages de Matane vous laisseront sans mot.

5. Les Maritimes

Courtoisie: Salon du VR

Roulez le long des littoraux escarpés, partez à la découverte des petits villages colorés et dégustez du homard plus frais que frais. Tout le monde tombe sous le charme des Maritimes et de la célèbre piste Cabot en Nouvelle-Écosse. Un incontournable!

6. Terre-Neuve

Getty Images/iStockphoto

De la ville de St. John's jusqu’au parc national Terra-Nova, cette île a tout pour plaire aux adeptes de paysages pittoresques. Mais c’est dans les petits villages de pêcheurs que se cachent les plus grandes beautés, les plus savoureux plats mijotés et les meilleures histoires!

Du 2 au 5 mars 2023, rendez-vous au Salon du VR de Montréal qui accueillera 20 grands exposants, et près de 80 kiosques de services et produits reliés au domaine du VR et des voyages. De quoi répondre à toutes vos questions!