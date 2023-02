L’inquiétante question de la Chine

Au-delà de l’enflure médiatique autour des ballons chinois, l’évolution des relations entre la Chine et les États-Unis devient de plus en plus inquiétante. Il y a quelques années encore, jamais Pékin et Washington n’auraient échangé des propos si durs pour si peu.

La détérioration des relations entre Pékin et Washington remonte à 1989, avec les événements de la place Tiananmen. Par la suite, il apparaîtra de plus en plus clairement aux dirigeants américains et à leurs alliés que la Chine ne suivra pas une trajectoire démocratique.

De leur côté, les dirigeants chinois feront tout pour éviter que leur pays se substitue à la défunte Union soviétique comme ennemi principal des États-Unis.

Les dirigeants chinois seront bien servis par les événements internationaux. Les attentats du 11 septembre 2001 faciliteront l’entrée de la Chine dans l’Organisation mondiale du commerce en décembre suivant.

C’est que les États-Unis redoutent que la Chine s’allie aux talibans ou à d’autres forces hostiles. Plusieurs espèrent encore que par la magie du commerce, la Chine deviendra moins autoritaire et que son fabuleux marché s’ouvrira davantage aux produits des pays industrialisés.

C’est le contraire qui va arriver. Nommé à la tête de la Chine en 2012, Xi Jinping va durcir le régime et surtout, en 2015, orienter le pays vers une certaine autarcie, en promettant que d’ici 2025, 80 % des produits consommés en Chine seraient fabriqués en Chine.

Dès lors, le rêve de l’eldorado chinois s’effondre. Pour les compagnies des États-Unis et de leurs alliés, les manipulations commerciales chinoises deviennent intolérables étant donné l’absence de perspectives d’affaires. D’où dès 2016, les déclarations incendiaires de Donald Trump sur Taïwan.

Puissance multipliée

Pendant ces années, la puissance économique de la Chine s’est multipliée. En parité de pouvoir d’achat, elle est devenue la première puissance économique au monde, loin devant les États-Unis. Son armée s’est modernisée, au point de surpasser celle des États-Unis dans quelques domaines, comme les télécommunications quantiques ou les missiles hypersoniques.

Plus que jamais, la Chine cherche à remplacer les États-Unis dans l’ordre mondial.

Ce remplacement ne serait pas si grave si la Chine était démocratique. Mais elle ne l’est pas. D’autoritaire qu’il était, son régime est devenu totalitaire, avec à sa tête Xi Jinping, un homme peu éduqué et dogmatique.

Soif de pouvoir

À l’instar de Vladimir Poutine, Xi ne comprend pas que sa soif de pouvoir et sa dictature implacable sont les pires ennemis de son pays.

C’est en raison de la dureté de ses politiques envers Hong Kong que la coalition indépendantiste s’est raffermie à Taïwan.

C’est encore lui qui a décidé de la politique chinoise catastrophique de lutte contre la COVID-19.

Personne dans les démocraties ne veut vivre dans un monde qui fait la promotion du totalitarisme de Xi.

Le dégoût du totalitarisme est le nouveau moteur de la dynamique entre la Chine et les démocraties.