Mauricie: bientôt des réponses pour les citoyens de Saint-Élie-de-Caxton

Lundi soir, plus d'une centaine de citoyens sont venus assister à la rencontre ordinaire du conseil municipal de Saint-Élie-de-Caxton.

Plusieurs cherchaient toujours des réponses à des questions qu'ils se posent depuis des semaines. Toutefois, ces derniers ont quitté la séance avec un grain d'espoir alors que la mairesse suppléante, Christiane Forcier, a annoncé que la municipalité répondrait à plusieurs de leurs questions lundi prochain.

La rencontre du 6 février a été plus longue que la séance de quelques minutes du 30 janvier dernier. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, mais la suspension d'un employé, le déficit budgétaire de 2021 et le budget de 2023 n'y étaient pas. Par contre, la mairesse suppléante a annoncé que le 13 février prochain le budget de 2023 serait déposé et adopté. Les citoyens pourraient donc recevoir leur compte de taxes dans les prochaines semaines si tout se déroule comme prévu. Mme Forcier a aussi fait part qu'à cette rencontre, elle aurait moins les mains liées et pourrait enfin dévoiler plus d'informations aux citoyens concernant même d'autres dossiers.

Le mardi 7 février, la mairesse suppléante et la ministre Andrée Laforest, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, discuteront afin d'aider la municipalité à trouver des solutions dans certains dossiers.