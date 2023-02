Mon dossier: le lien incontournable avec Retraite Québec

Retraite Québec tient à offrir des services en ligne toujours plus simples, efficaces et accessibles.

L'amélioration constante de l'espace Mon dossier contribue ainsi à encourager la clientèle, que ce soit les personnes sur le marché du travail ou à la retraite, à faire le saut vers le numérique. C’est pratique lorsque vient le temps de consulter ses documents les plus récents, de voir ses versements ou encore de faire ses demandes et d’en suivre le cheminement.

En effet, Mon dossier constitue la porte d’entrée par excellence pour interagir avec Retraite Québec. Sa version actualisée permet une navigation intuitive et offre des fonctionnalités encore plus pratiques. Résultat: une expérience de consultation optimale, dans un environnement Web sécuritaire.

Quelle que soit votre situation, voici pourquoi vous devriez faire de Mon dossier votre lien avec Retraite Québec.

Un espace numérique connecté à vos besoins

Cette plateforme numérique vous donne accès, en tout temps, à tous vos documents personnalisés les plus récents, et ce, peu importe le moment ou le lieu où vous vous trouvez. En un coup d’œil, vous avez accès à votre profil personnel complet.

De plus, en choisissant un mode de communication 100% numérique, vous vous assurez de ne rien manquer grâce aux notifications. De quoi vous simplifier la vie!

Grâce à Mon dossier, vous pouvez 1 2 3 4 5 6

Planifiez votre retraite dès maintenant

La retraite, ça se planifie tôt. Pourquoi? Une planification anticipée permet, entre autres, de vous assurer un revenu adéquat, de continuer à faire les choses que vous aimez sans compromis, de réaliser les projets que vous aurez enfin le temps de faire à la retraite, et de faire face aux imprévus qui peuvent survenir.

Grâce à Mon dossier, faites vos premiers pas dans la planification financière de votre retraite dès maintenant! Vous y trouverez des outils et des documents qui vous aideront à faire des choix éclairés.

Profitez de votre retraite l’esprit tranquille

Vous êtes à la retraite? Dans Mon dossier, vous pouvez consulter en tout temps le montant des rentes qui vous sont versées. Pour vous aider à maintenir votre pourvoir d’achat, sachez que les rentes du Régime de rentes du Québec (RRQ) sont indexées chaque année, selon l’indice des prix à la consommation du Canada. Elles ne peuvent donc jamais diminuer!

De plus, saviez-vous que vos relevés d’impôt du RRQ et des régimes de retraite du secteur public sont déposés dans Mon dossier? En effet, chaque année, entre la mi-janvier et la fin février, Retraite Québec les dépose dans votre espace numérique personnalisé, ce qui vous permet de les télécharger et de les imprimer. Si vous êtes inscrits aux notifications, vous en serez automatiquement informés lorsqu’ils seront disponibles. Si vous n’avez pas encore choisi vos préférences de communication dans Mon dossier, vos relevés vous seront envoyés par la poste.

Foire aux questions

Vous avez des interrogations à propos de Mon dossier? Voici des réponses aux questions les plus fréquemment posées.

À Retraite Québec, le numérique, c’est simple, rapide et sécuritaire! Que ce soit pour consulter vos documents, faire une demande en ligne ou planifier vos projets futurs, Mon dossier est votre lien incontournable pour interagir avec Retraite Québec.