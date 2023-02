NFL: Keenan Allen bientôt libéré?

Les Chargers de Los Angeles auront de grosses décisions à prendre prochainement et le receveur de passes Keenan Allen pourrait être sacrifié.

Actuellement, la formation californienne dépasse la limite du plafond salarial d’un peu plus de 23 millions $ en vue de la prochaine campagne de la NFL. Selon le site sportif The Athletic, les Chargers auraient l’intention de libérer Allen pour économiser environ 15 millions $.

Le vétéran de 30 ans a été limité à 10 parties de la saison régulière en 2022, et ce, en raison de quelques blessures. Il a tout de même mis ses mains sur 66 ballons pour des gains de 752 verges et quatre touchés.

Allen a été repêché par les Chargers, qui évoluaient à San Diego à l’époque, en troisième ronde de l’encan de 2013. Depuis, il a connu cinq campagnes où il a amassé au moins 1000 verges sur des attrapés. Le vétéran a aussi reçu cinq invitations consécutives pour le match du Pro Bowl, soit de 2017 à 2021.

En plus d’Allen, les Chargers songeraient aussi à libérer l’ailier rapproché Gerald Everett. Cela leur permettrait de se départir d’un peu plus de quatre millions $ sur leur masse salariale. Le footballeur de 28 ans a attrapé 58 relais pour 555 verges et quatre majeurs en 16 parties cette saison. Lors de l’unique match éliminatoire des siens cette année, une défaite de 31 à 30 contre les Jaguars de Jacksonville, Everett avait obtenu six réceptions pour 109 verges et un touché.