Organismes communautaires: 3,5 M$ pour soutenir les nouveaux arrivants

Quelques jours après un cri du cœur d’organismes communautaires montréalais, Québec leur offre un soutien d’urgence de 3,5 M$ pour venir en aide aux nouveaux arrivants en situation de précarité.

L’argent versé devrait fournir une aide pour l’alimentation, l’hébergement et l’habillement des nouveaux arrivants.

«Pour assurer une prise en charge adéquate et sécuritaire des nouveaux arrivants au sein de notre société, il est essentiel que les organismes communautaires qui les accueillent disposent des ressources nécessaires», a reconnu lundi par communiqué Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Une grande partie de cette somme – 3 M$ – sera gérée par le Centraide du Grand Montréal. Il sera appuyé par la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) pour la répartition du financement entre les associations.

Les 500 000$ restants serviront à soutenir 12 organismes de Montréal, de Laval, de la Montérégie et de la Capitale-Nationale pour la recherche de logement.

«C'est avec soulagement que les organismes œuvrant auprès des nouveaux arrivants accueillent l'annonce du gouvernement d'un fonds d'urgence pour venir en aide à cette population particulièrement vulnérable», a indiqué Stephan Reichhold, directeur général de la TCRI.

Ce dernier faisait partie des organismes montréalais qui réclamaient plus d’argent de Québec et Ottawa le 24 janvier dernier. Ces associations déploraient le manque de ressources pour offrir des services adéquats aux demandeurs d’asile de plus en plus nombreux dans la métropole.