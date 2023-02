La liste d’attente à la Direction de la protection de la jeunesse des enfants maltraités attendant d’être évalués bat tous les records.

En effet, plus de cinq mille enfants en danger attendent des semaines sinon des mois avant d’être pris en charge par des intervenants peu nombreux de la DPJ.

Le président du syndicat des intervenants Robert Comeau, cité par La Presse, a déclaré : « Si la maltraitance était un virus, on serait en urgence nationale. »

Le ministre responsable Lionel Carmant n’ignore guère la situation. Mais faute de personnel « entre autres », il demeure impuissant devant l’augmentation des cas d’enfants maltraités,

Pour parler brutalement, cette situation, qui perdure, nous oblige à nous interroger sur la responsabilité des parents. Des parents indignes dont on sait à travers les cas d’enfants martyrisés cités dans les médias qu’ils sont totalement ineptes et, disons-le, criminellement blâmables de cette réalité.

Impuissance

Les statistiques catastrophiques d’enfants maltraités et l’impuissance de la DPJ à agir dans l’urgence nous renvoient à notre indifférence collective et surtout à notre hypocrisie.

La société québécoise ne peut prétendre aimer ses enfants. Si tel était le cas, on ne laisserait pas des petits entre les mains de parents inadéquats et bornés dont le mode de vie semble incompatible avec le rôle de géniteurs.

Les enfants battus et abusés sont chaque jour laissés à eux-mêmes. Ils se détruisent faute d’aide des adultes.

Toutes les théories teintées d’idéologies adoptées par le Québec au fil des décennies ont mené les adultes à se justifier et à blâmer le « système ».

Or le Québec néglige et maltraite ses enfants en les écrasant sous des diagnostics qui les condamnent à dépérir psychologiquement, moralement et physiquement. Aucun calmant (sans mauvais jeu de mots) ne nous empêchera d’affirmer que trop d’enfants sont élevés par des parents incapables, irresponsables, ignorants et pervers.

La machine gouvernementale est grippée depuis des décennies. Elle est paralysée. Et pour protéger les parents déficients tout en refusant de les juger, nous avons transformé des enfants en martyrs. Honte à nous !