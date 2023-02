Penguins de Pittsburgh: «Nous aimerions nous améliorer, mais...» - Ron Hextall

Soulevant l’inconstance de ses Penguins de Pittsburgh cette saison, le directeur général Ron Hextall veut bien tenter d’améliorer son club, mais il ne fera pas une transaction à tout prix.

Les Penguins ont participé aux séries éliminatoires au cours des 16 dernières saisons et sont deuxièmes parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Est. Les Sabres de Buffalo, les Islanders de New York et les Panthers de Floride étaient toutefois tous en embuscade avec trois points ou moins d’écart, lundi.

Certes, les joueurs-vedettes comme Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Jake Guentzel et Kristopher Letang performent à la hauteur des attentes. Le reste de la formation a néanmoins des croûtes à manger si la formation de la Pennsylvanie souhaite prolonger sa saison.

«Je pense que notre équipe a été vraiment inconstante cette année, a lancé d’entrée de jeu Hextall, dimanche, selon des propos rapportés par le site officiel de la Ligue nationale de hockey [LNH]. Je pense que nous avons eu des moments pendant lesquels nous avons été très bons. Je pense que nous avons eu des moments au cours desquels nous n'avons pas été très bons.»

«Je crois que ça reflète beaucoup de joueurs de notre équipe. Nous allons chercher plus de constance à partir de maintenant individuellement, à tous les niveaux. [...] Je crois que certains de nos joueurs de soutien ont besoin d’être meilleurs par moments et nous nous attendons certainement à ce qu’ils le soient.»

Mise en garde

La date limite des transactions approche à grands pas et pourrait permettre à l’ancien gardien des Flyers de Philadelphie d’apporter des renforts. Or, il sera très prudent, refusant de conclure un échange simplement pour le plaisir de le faire.

«C'est vraiment dangereux de se sentir obligé de conclure un accord parce que, très franchement, en regardant l'histoire, tout d'un coup, vous faites une mauvaise transaction, a-t-il mis en garde. Nous n'allons pas conclure une transaction et bâcler un mauvais échange. Nous allons conclure une transaction parce que nous avons l'impression que cela rend notre équipe meilleure.»

«Je pense que, maintenant, notre objectif est d'avoir la meilleure équipe possible cette année sans faire de bêtises pour l'avenir.»

Selon Hextall, la solution peut certainement être trouvée à l’interne. Il manque peut-être un peu de chimie, mais à ses yeux, la formation compte sur les pièces nécessaires pour progresser.

«Nous aimerions nous améliorer. Parfois, s'améliorer serait faire un geste qui correspond peut-être mieux à ce que nous avons. Quand je regarde notre équipe sur papier, je l'aime. Quand je regarde certains des jeux et résultats, je n'aime pas trop ça.»

Les Penguins reprendront l’action mardi en recevant l’Avalanche du Colorado.