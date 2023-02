Question de calmer les angoisses d’une grand-mère

En ce samedi, deux articles du Journal suscitent en moi un questionnement auquel j’aimerais avoir votre point de vue, Louise. Je commencerai par votre Courrier d’abord. Plus précisément celui de la grand-maman aimante qui s’inquiétait pour sa petite-fille de quatre ans à qui la mère, deuxième conjointe de son fils et de 15 ans sa cadette, donne des habitudes de vie qui ne sont pas de son âge et qui risqueraient de faire d’elle une poupée de salon. À titre d’exemples concrets, elle l’emmène fréquemment magasiner en sa compagnie, en plus de lui permettre de se mettre du vernis sur les ongles.

Je me demande quelle fut votre motivation pour ne sélectionner qu’une seule réponse à lui faire, soit celle venant de la psychoéducatrice S. Deslauriers qui écrit « Si la petite n’a jamais dit qu’elle n’aimait pas ce que sa mère lui proposait comme activités, il n’y a aucun mal à lui vernir les ongles et à l’emmener magasiner. »

Sans vouloir moraliser, qu’est-ce qui vous empêchait de demander : « Quelles valeurs sous-tendent ces deux activités ? La mère offre-t-elle aussi des choix tels que d’aller voir une pièce de théâtre, de marcher dehors, de visiter mamie, de garder des sous pour les partager lors de la guignolée, etc., etc. ? »

Effectivement, il n’y a pas de mal à aller magasiner et se vernir les ongles. Mais quel bien en retire-t-on ? Pas plus tard que ce mercredi, lors de mon bénévolat en résidence, j’ai demandé au compagnon d’une dame atteinte d’Alzheimer quelles étaient les activités préférées de sa femme quand elle était en pleine possession de ses facultés ? Et sa réponse fut « Magasiner ». Vous allez peut-être trouver ça surprenant, mais encore aujourd’hui, alors que son esprit est à des lieux d’où elle est, elle a toujours de beaux ongles bien rouges.

Retraitée en mode solutions

Désolée de vous le noter, mais même si vous affirmez au début de votre message ne pas vouloir faire de morale, votre questionnement en est un bel exemple. Magasiner et se vernir les ongles est probablement sans intérêt et superflu à vos yeux, et vous auriez aimé que je le fasse savoir.

Mais comme la mère de cette petite est encline à faire ces deux activités avec sa fille, qui suis-je pour lui dire que ce n’est pas bien, puisque même une psycho éducatrice d’expérience n’y voit rien de mal, pourvu que ça plaise à l’enfant ? C’est avec sa mère que cette enfant va se former, il y a donc intérêt à ce qu’elles soient complices. Le jour où elle coupera le cordon, qu’elle s’ouvrira au monde et que d’autres exemples s’offriront à elle, ça reviendra à l’enfant de faire ses choix.