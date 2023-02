Remède efficace et sans ordonnance pour vaincre le trouble du sommeil

La lettre de cette femme dont le mari n’arrive plus à dormir après avoir développé une terrible peur de mourir dans son sommeil comme c’est arrivé à son grand-père m’interpelle ce matin. Je ne comprends pas que son médecin, qui hésite à lui prescrire un médicament d’ordonnance favorisant le sommeil de peur qu’il en devienne accro, n’ait pas quand même eu l’intelligence de lui proposer de prendre quelque chose de simple et sans ordonnance comme de la mélatonine, qui en passant fonctionne à merveille. Moi et ma sœur en prenons et nous n’en sommes pas devenues dépendantes bien que ça nous permette de très bien dormir. D’ailleurs, les médecins ne devraient jamais prescrire de médicaments qui créent une habitude, particulièrement chez les gens âgés, car ces derniers en s’accumulant dans l’organisme, peuvent souvent causer des chutes, des étourdissements et d’autres problèmes du genre.

Andrée Foucault

Votre suggestion, doublée par celle d’un autre lecteur, me rappelle qu’on m’a déjà parlé des bienfaits de cette molécule, que personnellement je n’ai jamais testée. L’internet en dit d’ailleurs du bien.