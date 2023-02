Séismes en Syrie et Turquie: importants dégâts sur deux sites du patrimoine mondial de l'UNESCO

Le puissant séisme de magnitude 7,8 et la réplique qui ont tué des milliers de personnes en Turquie et en Syrie ont également infligé d’importants dégâts à la vieille ville d’Alep et à Diyarbakir, deux sites du patrimoine mondial, a fait savoir l’UNESCO.

• À lire aussi: Séisme : la Syrie promet à l’ONU «tous les Syriens» obtiendront de l'aide

• À lire aussi: Le bilan du séisme passe à plus de 3600 morts en Turquie et Syrie

• À lire aussi: Pourquoi le séisme en Turquie et Syrie est si dévastateur?

En Syrie, l’institution onusienne s’est dite « préoccupée par la situation de l’ancienne ville d’Alep », où des « dégâts importants sont constatés dans la citadelle », « la tour Ouest du mur d’enceinte de la vieille ville s’est effondrée et plusieurs bâtiments des souks ont été fragilisés ».

L’ancienne ville d’Alep, fortement endommagée par quatre années de combats qui s’y sont déroulés entre 2012 et 2016, durant lesquels des milliers de civils avaient péri, figurait sur la liste du patrimoine mondial en péril de l’UNESCO.

AFP

L’agence onusienne a aussi pointé en Turquie « l’effondrement de plusieurs bâtiments sur le site du patrimoine mondial +Paysage culturel de la forteresse de Diyarbakır et des jardins de l’Hevsel+, un centre important des périodes romaine, sassanide, byzantine, islamique et ottomane ».

Au moins trois autres sites turcs du patrimoine mondial — Göbekli Tepe, Nemrut Dag et Tell d’Arslantepe — pourraient également avoir été touchés par le séisme, selon un communiqué de l’UNESCO, qui cherche à « établir un inventaire précis des dégâts » pour que ces sites soient sécurisés et « stabilisés ».

Plus de 3 600 personnes, selon des bilans provisoires, ont été tuées lundi dans le sud-est de la Turquie et en Syrie voisine par un puissant séisme de magnitude 7.8, suivi quelques heures plus tard d’une forte réplique.

« Notre Organisation va apporter son aide dans le cadre de son mandat », a affirmé la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, qui a présenté ses condoléances aux familles et aux proches des disparus.

Le château de Gaziantep, en Turquie, dont une partie a été détruite par le séisme et dont les images ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, ne fait pas partie du patrimoine mondial recensé par l’UNESCO.