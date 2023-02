Selena Gomez et d’autres vedettes inspirantes au naturel sur Instagram

«Moi» : voilà ce qu’a simplement écrit Selena Gomez sous une récente publication Instagram. Le trio de photos de l’actrice et chanteuse se dévoilant au naturel, sans maquillage et avec des boutons, a fait réagir positivement ses admirateurs et amis.

De plus en plus de vedettes choisissent de partager des photos d’elles au naturel, dans leur vie de tous les jours, sur les réseaux sociaux. Leur but? Promouvoir la beauté au naturel et l’acceptation de soi, tout en montrant à leurs admirateurs que sans maquillage, elles sont « comme tout le monde ».

En publiant ses photos sans fard, avec une peau imparfaite, la chanteuse et actrice de la série Only Murders in the Building a récolté de nombreux commentaires positifs de la part d’autres vedettes et de ses admirateurs. On salue notamment sa beauté naturelle et son habilité à dévoiler sa vulnérabilité, ce qui la rend inspirante et accessible.

D’autres beautés naturelles

La chanteuse Jennifer Lopez a récemment publié des photos d’elle en vacances sans maquillage, tout comme l’a fait l’actrice Salma Hayek et la chanteuse Alicia Keys.

On se souvient aussi de la photo sans maquillage de la chanteuse Lady Gaga à la suite d’une de ses participations aux Oscars (elle portait un collier serti de diamant et une serviette de bain recouvrait ses cheveux).

Même chose du côté de l’actrice mariée à Justin Timberlake, Jessica Biel, et de la chanteuse Ke$ha qui a choisi de dévoiler son visage au naturel avec ses nombreuses taches de rousseur en 2019 sur Instagram.

Grandes fans de maquillage, les sœurs Kardashian osent pourtant se montrer de plus en plus sans « contouring », au naturel ou avec des masques de beauté séchant sur leur peau vierge.

L’ancienne top-modèle Cindy Crawford, la chanteuse Lana Del Ray (méconnaissable sans son maquillage signature), l’actrice et animatrice Drew Barrymore et ses amies Gwyneth Paltrow et Eva Longoria, Hilary Duff (How I Met Your Father), Lily Collins (Emily in Paris) publient aussi souvent des photos d’elles sans maquillage, dans leur vie de tous les jours.

La comédienne Jennifer Garner est aussi reconnue pour publier des photos et vidéos le visage exempte de maquillage et être souvent vue en public au naturel.