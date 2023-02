Un sevrage nécessaire

Pendant le mois de janvier, certaines personnes ont réalisé le défi de ne pas boire d’alcool. Eh bien moi, pour le mois de février, j’ai décidé de faire un sevrage de réseaux sociaux.

Je ne suis pas la première à avoir l’idée de réaliser ce genre de défi. On voit souvent des influenceurs, des influenceuses et des célébrités quitter les réseaux sociaux pour quelques semaines, question de prendre un pas de ces plateformes addictives.

Une enquête NETendances de l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval, qui a été rendue publique en juin 2022, révélait qu’en moyenne, les Québécois et Québécoises d’âge adulte utilisent les réseaux sociaux plus de 3 heures et demie, chaque jour.

Instagram, Facebook, TikTok, Snap Chat et j’en passe : avec une offre pareille, pas étonnant que nous passions autant de temps en ligne.

En prenant une pause des réseaux sociaux, je souhaite me réapproprier mon temps.

Précieux temps

Je me couche avec mon cellulaire dans les mains. Le matin, c’est la première chose que je regarde. Toute la journée, je vogue d’application en application, question d’être la première à savoir si mon influenceuse préférée a enfin accouché.

On peut devenir tellement obnubilés par nos écrans que parfois, on peut même en oublier notre position corporelle. Tout comme moi, certaines personnes développent des raideurs dans le cou à force de regarder trop longtemps des vidéos de chatons mignons.

Le temps de nos vies que l’on donne aux réseaux sociaux nous file souvent entre les doigts.

On dit que l’on passe le tiers de sa vie à dormir. Je refuse de passer un autre tiers de ma vie à surfer sur les réseaux sociaux et à mettre des « j’aime » sur des photos d’anciennes connaissances.

En ce mois de février, loin de ces applications, j’ai envie de me sentir connectée. Connectée à la nature, aux gens qui m’entourent.