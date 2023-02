SAVARD, Michel



À son domicile, le 24 janvier 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Michel Savard, demeurant à Bromont.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Denise, Yvon (Lisette), feu Louise (feu Gilles) et Huguette ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis.La crémation a eu lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette.La famille recevra les témoignages de sympathie enle samedi 11 février 2023 à compter de 10 h 30, suivi des funérailles à 11 h 30 en l'église. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Nous vous invitons à envoyer vos mots de sympathie à la famille via notre site internet :LES JARDINS FUNÉRAIRES BESSETTE997 RUE DES COLOMBESGRANBY, QC J2J 2R2Tél. 450-777-1171 ou 1-888-730-6666Téléc. 450 777-4393