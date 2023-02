Après «La Voix»: Raff Pylon, des studios de Saint-Hubert aux plages de la Californie

Trois ans après son audition à l’aveugle lors de la huitième saison de La Voix, les rêves les plus grands de Raff Pylon semblent soit réalisés ou en voie de l’être.

«C’est sûre que j’ai coché beaucoup de cases», a-t-il dit en riant, lors d’un entretien téléphonique. «Je continue d’avoir des espérances par rapport à la musique, j’ai beaucoup de trucs que j’ai réussi à faire par rapport à faire des chansons et créer des contacts, mais il y a aussi un autre côté de la médaille, soit de faire des spectacles et de voir mon public», a ajouté l’ancien candidat de l’équipe Marc Dupré avec qui il mentionne avoir des conversations de temps à autre.

Seulement en 2020, il a pu voyager en Californie pour collaborer avec entre autres Snoop Dogg et Tito Jackson, membre de la célèbre famille. «La Californie, c’était un endroit où je planifiais aller travailler à l’époque de La Voix, j’avais déjà quelques contacts là-bas, et en sortant de cette expérience-là, ça m’a juste permis d’amener ça en deuxième vitesse», a-t-il indiqué. Depuis ce temps-là, il a rencontré l’amour là-bas, ce qui l’amène à revenir plus souvent.

En route vers un album

Au cours de la dernière année, Raff Pylon a lancé plusieurs chansons, dont la très entraînante Loved By You, qui se retrouvera dans un album qui sera lancé à la fin de l’année.

«J’ai travaillé beaucoup avec des gens de Californie cette année, mais, présentement, je suis pas mal sur une vague de collaborations avec Afro Bros des DJ de Hollande. Ce sont des gars qui ont collaboré avec entre autres David Guetta, Daddy Yankee et Sean Kingston et on fait pas mal de studio ensemble pour l’année qui vient, donc c’est très possible que j’aie des chansons qui sortent prochainement qui ont un côté plus néerlandais», a raconté le musicien.

Travailler de l’étranger sans oublier d’où on viens

Toutefois, le musicien originaire de Beloeil est loin d’avoir oublié son public québécois, lui qui fera partie d’un showcase de sa compagnie de production le 18 février à l’Anti Bar et Spectacles, à Québec. «J’ai toujours trouvé ça plate les musiciens de chez nous qui sont jamais chez nous, des gens du Québec qu’on ne sait même pas qu’ils sont Québécois. Moi, je suis fier d’où je viens et j’aime ça pouvoir revenir chez nous souvent», a-t-il souligné.

Les chansons de Raff Pylon se retrouvent sur toutes les plateformes numériques. Pour être au courant de ses prochains projets, rendez-vous sur sa page Facebook.