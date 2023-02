Brisé! Le Canada ou le gouvernement?

La scène s’est passée quelques jours avant Noël.

• À lire aussi: Le Canada est-il vraiment «brisé»?

Lors d’un rassemblement partisan, Justin Trudeau a fait une sortie digne de ses meilleurs moments. Le chef libéral avait retrouvé tout son «mojo».

«Quand il dit que le Canada est brisé, c’est là que je trace la ligne», a-t-il clamé devant une foule soudainement rassurée. «Ceci est le Canada. Et le Canada peut toujours faire mieux. Mais je n’accepte pas que des Canadiens et des politiciens dénigrent notre pays. Le Canada n’est pas brisé!»

L’envolée lyrique se voulait une réponse à la nouvelle formule choc du chef conservateur. «Le Canada est brisé», se plaît à répéter Pierre Poilièvre.

Le problème pour Justin Trudeau, c’est que la formule de son rival semble plus qu’un autre slogan enrobé de vitriol conservateur.

Un sondage Léger rendu public par le National Post révélait lundi que 67 % des Canadiens pensent, en effet, que le Canada est brisé.

Ras-le-bol

Et qu’est-ce qui met tant les Canadiens en colère? L’inflation, le piètre état de la santé, le coût du logement, l’économie. Les problèmes classiques donc. Les mêmes problèmes auxquels tant de gouvernements ont été, et seront confrontés.

La différence ici c’est que les Canadiens sont face à un gouvernement qui leur a promis qu’il ferait mieux. Et le mieux, ça fait longtemps qu’on l’a vu.

Pour être juste, le gouvernement Trudeau a de grandes réalisations à son actif. L’allocation canadienne pour enfants a sorti des milliers d’enfants de la pauvreté. La réforme du Régime de pension du Canada va bonifier la rente des retraités pour des générations. La légalisation de la marijuana a fait plaisir à plusieurs sans les dommages appréhendés.

Mais tout ça date du début du mandat. Et depuis?

Au-delà des chèques

Depuis il y a eu la pandémie, la gouvernance à coups de chèques. Milliards pour la PCU, les garderies, l’innovation. La santé sera également «réglée» avec un chèque.

Mais quand il s’agit de gouverner au lieu de payer et prêcher, ils sont où les résultats? On les attend.

La réforme des peines minimales obligatoires et des remises en liberté avant procès a un effet de plus en plus néfaste.

La Loi sur les langues officielles? Le gouvernement envoie ses propres députés torpiller l’idée même derrière son propre projet de loi.

Les contrôles des armes à feu? Le gouvernement vient de reculer pour avoir ratissé trop large.

La transition énergétique? Ottawa vient d’allumer qu’elle coûtera des dizaines de milliards face aux investissements massifs des États-Unis.

Et pendant ce temps le fossé se creuse entre les élites urbaines et le reste de la population.

Au pouvoir, il y a quelques grands coups. Mais la capacité de faire avancer la société, ses lois, ses codes compte tout autant.

Il est là le défi. Surmonter le passage à vide entre le moment où un gouvernement était à l’avant-garde, et celui où il s’accroche à la dernière mode.

Il reste peu de temps à Justin Trudeau pour émerger.