Canucks: des rôles encore plus importants pour Elias Pettersson et Quinn Hughes

Une nouvelle époque est bien amorcée chez les Canucks de Vancouver, qui misent sur les qualités de leader de certains joueurs pour combler le départ de leur ancien capitaine Bo Horvat.

Celui-ci ayant été échangé aux Islanders de New York il y a quelques jours, les porte-couleurs du club devront prendre les bouchées doubles afin de mener les troupes vers quelques victoires et, à tout le moins, de les inciter à jouer avec ardeur en dépit de leur classement défavorable. Effectivement, les probabilités de qualification de l’équipe en séries sont plutôt faibles: après la défaite de 5 à 4 en prolongation contre les Devils du New Jersey, lundi, elle accuse un retard de 14 points sur le dernier laissez-passer des formations repêchées de l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale.

Aussi, le vide laissé par l’échange est important, car Horvat portait la lettre «C» depuis le début de la saison 2019-2020. Toutefois, des éléments clés de la formation comme Elias Pettersson et Quinn Hughes seront invités à prendre davantage d’initiatives auprès de leurs coéquipiers, aux dires de leur entraîneur-chef, Rick Tocchet.

«Ça pourrait consister un peu à les éloigner de leurs zones de confort. Tout ce que je sais, c’est qu’ils sont enthousiastes tous les deux. Je leur ai dit de contribuer à augmenter le rythme général et de lever haut la barre, a-t-il dit au réseau Sportsnet. Je crois qu’ils ont mérité le droit d’effectuer le prochain pas. J’apprécie le soutien du groupe pour les aider à prendre le relais.»

Par contre, Tocchet compte sur un autre patineur dont l’influence est significative à l’intérieur du vestiaire, J. T. Miller.

«Il sera primordial, puisque j’ai besoin de lui pour aider ces jeunes. Vous voulez intégrer ceux-ci grâce à des gens ayant du caractère aux alentours et c’est ce que nous tentons d’accomplir», a précisé le pilote.

Prêts pour la mission

Les deux hockeyeurs concernés se disent bien disposés à assumer ce nouveau mandat et à offrir un leadership renouvelé au reste de la formation.

«J’ai essayé de demeurer loin de tout pendant la pause du match des étoiles pour me donner du repos. Néanmoins, moi et [le directeur général] Patrik [Allvin] avons discuté de cela juste avant afin de me permettre d’évoluer comme personne et joueur, ainsi qu’en tant que coéquipier et meneur au sein de ce groupe, a commenté Hughes. J’estime que c’est notre boulot, à moi et à Petey, de nous améliorer dans chaque aspect de notre vie.»

«Je n’ai jamais été le gars le plus volubile. J’ai toujours eu du respect pour les joueurs se trouvant dans la ligue depuis beaucoup plus longtemps que moi et ayant vécu davantage. Par contre, moi et Petey sommes de bons athlètes et nous devons accomplir ces tâches. Sinon, l’équipe restera la même. Nous avons un boulot à abattre», a renchéri le défenseur.

De son côté, Pettersson s’est fixé des objectifs similaires. Il faut montrer la voie de diverses façons.

«Moi et Quinn voulons plus. D’abord, il faut se concentrer sur le hockey et performer adéquatement. Toutefois, c’est bien de progresser comme leader. On doit prêcher par l’exemple et établir des paramètres pour montrer comment effectuer le travail», a considéré le Suédois.