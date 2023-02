Championnat mondial: la skieuse Laurence St-Germain est confiante avoir signé son meilleur résultat de l’année

Malgré une saison en dents de scie, la skieuse Laurence St-Germain est sûre qu’elle peut tirer son épingle du jeu au championnat mondial après avoir signé son meilleur résultat de l’année il y a deux semaines en République tchèque.

Sa septième place à Spindleruv Mlyn le 29 janvier a insufflé une dose de confiance à St-Germain.

« Pour la première fois de la saison, j’ai réussi deux bonnes manches à la hauteur de mon potentiel, a-t-elle raconté au sujet de son meilleur résultat de la saison. J’ai connu un bon départ au lieu d’attendre 15 portes avant de prendre mon rythme et j’ai attaqué. Ce fut un gros soulagement quand j’ai traversé la ligne d’arrivée et que j’ai vu que j’étais capable de coller deux bonnes manches de suite. »

C’est dans cet état d’esprit que St-Germain se présentera dans le portillon de départ le 18 février à Méribel.

« Je dois garder la même approche et ne pas me retenir au risque de rater une porte et de devoir remonter, a-t-elle expliqué. Je ne veux pas penser au résultat, mais plutôt me concentrer sur mon plan de match.

« À l’entraînement, je connais mes meilleurs moments de la saison et je veux transposer la qualité de mon ski en course, de poursuivre la native de Saint-Ferréol-les-Neiges. Je dois être constante sans commettre d’erreurs. C’est possible de revenir en force et je peux me surprendre. Un gros résultat pourrait racheter une saison marquée de déceptions, mais ça reste une course comme les autres. »

Remise en question

St-Germain s’est posé des questions pendant la période des Fêtes après deux sorties plus difficiles. Une 26e place et une sortie de piste lors de la première manche à Semmering en Autriche l’ont affectée.

« Ce fut un peu dur pendant la période des Fêtes, a-t-elle reconnu. Je ne me suis jamais posé de questions sur mon avenir et je n’ai pas paniqué, mais j’étais vraiment déçue 24 heures après les courses. C’est pourquoi j’ai une équipe autour de moi pour m’aider. Mon retour à la maison et à l’école après la Coupe du monde de Flachau m’a aidée et m’a permis d’avoir une bonne préparation pour la République tchèque et le mondial. »

Après un mondial sans spectateurs en 2021 à Cortina d’Ampezzo en 2021, St-Germain est contente de retrouver l’excitation d’une course avec des fans.

« J’aime l’excitation et l’ambiance entourant un championnat du monde. Je gère bien la pression de ce type d’événement et ça m’aide à performer. Le retour de la grosse ambiance à Méribel va m’aider vraiment. »

L’an dernier, St-Germain avait terminé en 11e place de la Coupe du monde de Méribel. Avant de se pointer en France le 15, Germain s’accorde une petite pause en Toscane et reprendra l’entraînement en fin de semaine toujours en Italie.