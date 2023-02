Comment choisir la meilleure agence SEO à Montréal?

Vous voulez vous faire accompagner par une agence SEO à Montréal pour améliorer vos positionnements? Vous voulez obtenir plus de leads en vous positionnant en premier sur Google? Vous avez fait soumissionner plusieurs agences de référencement naturel mais vous ne savez pas comment choisir l’agence SEO qui saura réellement avoir des résultats?

Nous avons préparé un article pour vous aider à choisir la meilleure agence SEO à Montréal qui pourra vous positionner dans les premiers résultats des moteurs recherche et faire exploser vos ventes.

À la fin de l’article, vous trouverez une suggestion d’agence qui allie tous ces critères.

1. Déterminez vos besoins en matière de référencement

Avant de choisir une agence, il est important de comprendre exactement vos besoins et le type de services que vous attendez d'elle.

Chaque agence Web propose des services différents. Il existe d’ailleurs une dizaine de types d’agences Web à Montréal. Il est donc important d'en trouver une qui a de l'expérience dans le type de projet pour lequel vous avez besoin d'aide.

Assurez-vous que l’agence que vous choisirez propose des services tels que la recherche de mots-clés, la création de contenu, les stratégies de création de liens, l'optimisation de sites Web, etc.

Tous ces éléments sont nécessaires à la réussite de vos actions d'optimisation sur les moteurs de recherche.

2. Posez les bonnes questions aux agences que vous contacterez

Pour commencer, demandez à parler à l’équipe ou à la personne qui sera responsable de votre compte. Trop souvent, les personnes à la recherche d’une agence ne parlent qu’à la personne responsable des ventes. Cette dernière a un objectif principal en tête: vendre.

Parler à la personne qui sera responsable de l’exécution de votre mandat vous permettra d’avoir une idée bien plus précise de ce que l’agence SEO peut réaliser pour vous.

En plus de demander avec qui vous allez travailler, vous pouvez poser les questions suivantes:

Comment puis-je communiquer avec l’équipe SEO responsable pendant la durée du mandat?

Aurais-je un contact direct avec la personne responsable de ma stratégie SEO ou serais-je en contact avec un.e gestionnaire de projets?

Faites-vous la rédaction du contenu à l’interne?

Quel sera le temps alloué à mon projet?

En combien de temps puis-je espérer avoir les premiers résultats?

Vais-je avoir des rapports sur une base régulière?

Comment procédez-vous pour l’acquisition de liens dans mon industrie?

Y a-t-il d’autres coûts à prévoir que le coût que vous allez estimer?

Y a-t-il une analyse de départ?

À quelle fréquence faites-vous un suivi de mes résultats?

Quels sont les objectifs que vous suivez pour vous assurer que ma stratégie porte ses fruits?

3. Anticipez vos futurs besoins en marketing Web et conception Web

Le SEO permettra d’augmenter vos ventes, mais ce n’est pas la seule façon d’augmenter vos revenus sur le Web. Il est souvent avantageux de cumuler plusieurs stratégies numériques pour multiplier les résultats de ses actions de marketing Web.

Si vous choisissez une agence numérique qui propose plusieurs services complémentaires, comme du SEO, de la publicité sur Google et de la gestion de communautés, vous pouvez mettre en place une stratégie bien plus avancée.

Par exemple, vous faites venir des gens sur votre site Web grâce au SEO que vous reciblez avec de la publicité, ce qui permet de maximiser le trafic acquis avec votre stratégie de référencement naturel.

Sachez également que le SEO nécessite des compétences en programmation, il est donc avantageux que l’agence SEO que vous choisirez ait des programmeurs à l’interne.

Dans le cas où vous vous renseigneriez sur le SEO dans le cadre d’une refonte de site Web, nous avons rédigé un article sur comment choisir une agence de création de sites Web.

4. Contactez les références des agences et examinez leur portfolio

Une fois que vous avez identifié quelques agences SEO qui semblent répondre à vos besoins, prenez le temps d'étudiez leurs références et contactez-les.

Procéde un peu comme vous le feriez pour un candidat que vous voulez embaucher. Après tout, vous allez travailler avec cette agence sur une base régulière et vous allez leur confier un budget conséquent, vous ne pouvez donc pas croire vos interlocuteurs sur parole.

Prenez également le temps de passer en revue le portefeuille de projets passés et interrogez l’agence sur ses succès (et ses échecs). Posez des questions sur la façon dont elle a atteint certains objectifs et sur les stratégies utilisées pour y parvenir. Cela vous permettra de savoir si vous parlez à la meilleure équipe pour vous fournir un service de qualité et obtenir les résultats dont vous avez besoin.

5. Comparez le coût par rapport à la valeur

Lorsque vous choisissez une agence SEO, il est important de prendre en compte le rapport coût/valeur. Il s’agit plus précisément de trouver un équilibre entre ce qui est abordable et ce qui est nécessaire pour réussir.

Ne vous contentez pas de choisir l'option la moins chère (c’est rarement la solution gagnante).

Assurez-vous que l'agence de référencement choisie offre des services de qualité à un prix adapté à votre budget et surtout qui correspond aux objectifs que vous vous fixez.

6. Renseignez-vous sur les conditions de vente

Le SEO n’est pas un service qu’on achète une fois pour toutes. Les entreprises qui sont déjà positionnées en premier sur Google vont redoubler d’efforts si vous les détrônez.

Les services de référencement naturel nécessitent donc un travail régulier pour obtenir et conserver les meilleures positions. Pour toutes ces raisons, les agences SEO vendent souvent leurs services au forfait. Il s’agit le plus souvent d’un forfait mensuel.

Renseignez-vous donc sur les conditions de vente, les engagements et le prix à payer dans le cas où vous souhaiteriez arrêter la collaboration.

7. Notre recommandation : l’agence My Little Big Web

Compte tenu de l’ensemble des critères évoqués, nous recommandons vivement l’agence Web montréalaise My Little Big Web.

C’est une agence de référence dans l’industrie du Web depuis 2013. Leur portfolio est très impressionnant et vous avez la possibilité de parler dès le début du mandat à la personne responsable de l’exécution de votre projet puisque cette agence fonctionne sans vendeur.

Les prix sont dans la moyenne de l’industrie et vous pouvez choisir un forfait sans engagement ou un forfait avec engagement moyennant une baisse de prix.

C’est également une agence totale, c’est-à-dire que vous pourrez aussi bien leur confier votre stratégie de référencement naturel mais également de la gestion de communautés, de la publicité sur Google ou les principaux réseaux sociaux ou encore la conception de votre site Web.

Enfin, l’agence est reconnue pour être très pédagogue autant en ce qui concerne le processus de vente que dans la relation client pendant votre collaboration. À ce sujet, ils ont une chaine YouTube spécialisée dans le marketing Web et la conception de sites Web qui pourrait aussi vous guider pour bien choisir votre agence.