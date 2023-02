Concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle 2023

Intergénérations Québec a lancé la nouvelle édition du concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle, qui valorise et promeut les initiatives favorisant le rapprochement entre les générations à travers la province. Comme chaque année, les six projets lauréats seront récompensés par des bourses de 1000 $ offertes grâce à la générosité de la Fondation Luc Maurice.

Le concours est ouvert à tous les organismes et institutions à but non lucratif ou individus, ayant mis en place un projet intergénérationnel entre avril 2022 et mars 2023, en remplissant le formulaire d’inscription directement sur le site internet d’Intergénérations Québec.

Véritable tremplin pour les projets qui nouent des liens entre les générations, la Semaine québécoise intergénérationnelle a déjà permis à de multiples organismes de faire connaître leurs activités. Sa prochaine édition se tiendra du 21 au . Les lauréats du concours y seront dévoilés et récompensés. En 2022, six initiatives de Montréal, des Laurentides, de Québec, de la Côte Nord et de Laval ont été récompensées. En 2023, pourquoi ne pas mettre en valeur votre projet et votre région ?

Florence Notté, chargée de projet et communication

Je profite de la tenue prochaine de la finale du Concours intergénérationnel ci-haut décrit, pour dire à quel point tout ce qui a pour but de créer des ponts entre les citoyens(ennes) d’âges différents, ça me rejoint. Les sociétés se construisent au fil des ans, par l’apport de ceux et celles qui occupent son espace vital.

C’est grâce à l’accumulation de toutes ces pierres individuelles que se façonne une société et que se construit l’édifice d’une nation. Quand on sait l’importance de la place que tient l’action communautaire chez nous, on ne peut qu’applaudir à une initiative comme la vôtre à laquelle je souhaite un fier succès encore cette année.