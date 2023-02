Décès de Laurence Labat: pluie d’hommage pour une photographe de vedettes

Le décès de Laurence Labat, une photographe appréciée des vedettes québécoises et françaises, génère une pluie d’hommages sur les réseaux sociaux. Personnalités et amis multiplient les souvenirs avec la photographe disparue à 60 ans, à la suite d’un combat contre le cancer.

Photographe indépendante venue de France exercer son métier au Québec il y a plus de 20 ans, Laurence Labat a travaillé avec de nombreux artistes connus sur divers projets artistiques au fil de sa carrière. Pochettes d’album, photos promotionnelles d’artistes de renommée internationale (dont Céline Dion, Lara Fabian, Vanessa Paradis, Vincent Cassel, Roch Voisine, Arthuro Brachetti), clichés mode, photographies corporatives : elle a touché à tout en tant que photographe, directrice photo, réalisatrice et directrice artistique.

Celle qui célébrait ses 20 ans de carrière au Québec en 2014 a attiré l’attention sur elle en prenant la fameuse photo de Céline Dion où on la voit seule au piano dans un théâtre désert dans les années 90.

Photo d'archives de Laurence Labat

On lui doit de nombreux clichés promotionnels d’artistes populaires québécois comme René Simard, Karine Vanasse, Louis-José Houde, Cœur de pirate, Patrick Huard, Louis-Jean Cormier, Renée Martel et Paul Daraîche, Louise Forestier, Geneviève Brouillette, Édith Butler, Nicola Ciccone, Kim Thuy, Paul Piché et Emmanuel Bilodeau.

Elle avait récemment réalisé les photos des albums de France Castel et de Lulu Hughes. Cette dernière a d’ailleurs partagé des photos de son amie sur sa page Facebook avec la mention : « Belle Laurence ...Tu me manques déjà vraiment beaucoup...Repose en paix ma précieuse amie. »

Cette vague de publication de photos prises par la photographe disparue serait l’initiative de l’animatrice Monique Giroux, qui avait aussi été photographiée par l’artiste montréalaise d’adoption.

L’autrice India Desjardins a ainsi partagé sa photo préférée de sa mère et elle prise il y a 25 ans par « la merveilleuse photographe et humaine. » Idem pour l’animatrice Geneviève Borne qui a publié la page couverture du magazine Femmes d’aujourd’hui où on la voyait avec sa maman. « J'apprends le décès de la lumineuse photographe Laurence Labat une femme si gentille et talentueuse! RIP belle Laurence », a-t-elle écrit.

Le chanteur Charles Biddle a partagé une note manuscrite de la photographe ainsi que des photos de lui en spectacle prise par elle. « Au revoir, Laurence, merci infiniment pour ta grande générosité, ta sensibilité, ton regard artistique...ta complicité et ta manière unique de voir le monde... Tu vas nous manquer », a-t-il écrit.

La famille de Laurence Labat a partagé la triste nouvelle de son décès hier, lundi, sur la page Facebook de cette dernière. Elle sera honorée le 19 février prochain à 13h au Complexe funéraire Haut-Richelieu.