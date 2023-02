Derniers adieux à Viola Léger: «Ensemble, merci et oui»

Les funérailles de la comédienne acadienne Viola Léger ont été célébrées mardi matin à Moncton, à la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, au Nouveau-Brunswick.

L’interprète de La Sagouine a poussé son dernier souffle le 28 janvier dernier à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Elle avait 92 ans.

Dans son témoignage, Sœur Agnès Léger a utilisé les mots «Ensemble, merci et oui» pour décrire sa sœur Viola Léger. Ensemble, parce qu’elle était la première à partager les honneurs avec ses collaborateurs; merci, parce qu’elle faisait preuve d’une grande reconnaissance à l’égard des autres et oui, pour son affront, son courage et sa détermination.

Ces trois mots ont d’ailleurs été repris à de nombreuses occasions au cours de la cérémonie, un peu à la façon d’une trinité.

La dramaturge et romancière Antonine Maillet, qui a écrit la pièce «La Sagouine», a livré un touchant témoignage enregistré de chez elle à Montréal, s’adressant directement à son amie. «Viola Léger tu as été avant tout une femme acadienne, et tu as incarné l’Acadie. Pas l’Acadie de la déportation ou celle qui figure dans l’histoire. Une Acadie beaucoup plus humble, celle des gens d’en bas», a-t-elle exprimé.

Selon elle, le succès de cette célèbre Sagouine, un terme qu’elle avait inventé à l’époque, s’étendait au-delà de son autrice et de son interprète. «Si tu ne lui avais pas donné ce visage, cette âme, ce cœur, et bien ce n’est pas sûr que le livre aurait eu le succès qu’il a eu. Je lui ai donné les mots, mais toi tu les as incarnés avec un visage, un corps et une âme», a-t-elle dit, en la remerciant.

Viola Léger a notamment permis de faire rayonner les mots d’Antonine Maillet, en français et en anglais, au Canada comme à l’étranger.

La vice-présidente de la Fondation Viola-Léger, Diane Albert-Ouellette, et la musicienne et codirectrice du Pays de la Sagouine, Monique Poirier, se sont aussi succédé pour rendre hommage à la défunte au cours de la cérémonie.

Le sénateur René Cormier a quant à lui prononcé le mot de la fin, reprenant l’un des discours sur les arts et la culture acadienne que la comédienne avait tenu au Sénat. Un discours qui décrit l’importance de la culture dans l’identité d’un peuple. La cérémonie s’est ensuite conclue sur «L'Ave Maris Stella», l’hymne national acadien.

Bien plus qu’une simple comédienne

Viola Léger a toujours fait de la culture et de l’éducation son cheval de bataille. Elle se faisait aussi un devoir de défendre les «sans-voix», les opprimés et les oubliés.

Native de Fitchburg, dans l’État du Massachusetts aux États-Unis, la comédienne a notamment siégé au Sénat du Canada de 2001 à 2005.

Au cours de sa vie, Viola Léger a reçu de nombreux prix honorifiques, dont le titre de Chevalier de l’Ordre de la Pléiade (1978), les titres d’Officier de l’Ordre du Canada (1989) et de Chevalier de l’Ordre français des Arts et des Lettres (1991).

Après avoir prêté ses traits pendant plus de 40 ans, Viola Léger s’est retirée de la vie publique en 2017 à la suite d’un accident vasculaire cérébral. L’une de ses dernières performances aurait d’ailleurs été jouée dans l’enceinte même de la cathédrale où elle a fait ses derniers adieux mardi, a confié l’archevêque de Moncton Mgr Valéry Vienneau, qui présidait la cérémonie.

L’inhumation de la dépouille se fera plus tard, au printemps.