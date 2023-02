Des détaillants transmettraient vos informations à Meta

Des entreprises transmettraient vos informations aux géants du web comme Facebook et Google sans que vous soyez au courant.

• À lire aussi: Google licencie 21 personnes au Québec

L’une des hypothèses avancées est que lorsque vous choisissez l’option de la facture par courriel, les informations seraient également envoyées ou vendues à ces compagnies.

«Dans les têtes des employés de marketing ou de ceux qui travaillent dans les commerces, on trouve ça normal parce que c’est enjeu de littératie numérique. On ne comprend pas qu’en faisant ça, on contribue à une certaine intrusion numérique de leurs clients parce que nous ne les avons pas avertis», mentionne la spécialiste des médias sociaux Nellie Brière.

Les commerçants utiliseraient une démarche similaire du magasinage en ligne qu’ils auraient adapté.

«C’est facile sur un site web, on peut installer ce que l’on appelle un témoin (cookie), qui est ce petit logiciel espion qui transmet déjà nos données de navigation. On fait la même chose maintenant en magasin. C’est comme si l'on installait des témoins en magasin pour transmettre vos informations», dit-elle.

La liste des informations transmises serait plus importante puisque plusieurs magasins comme La Baie d’Hudson, Gap, Lululemon, Best Buy, Sephora, Anthropologie, PetSmart et Bed, Bath & Beyond participeraient à cette stratégie, selon ce que rapportait Radio-Canada mardi matin.

«Non seulement il y a le produit que vous avez acheté et le moment de l'achat, mais aussi la géolocalisation et toutes les informations de votre carte de crédit. De plus, si vous avez visité plus d’un magasin, Facebook est capable de réaliser un portrait de vos habitudes de consommation de façon spécifique. C’est pour cette raison que le produit que vous avez vu dans un magasin sera le même que celui qu’il va vous suivre sur les réseaux sociaux», souligne-t-elle.

Voyez les explications complètent dans la vidéo ci-dessus.