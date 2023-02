«Elvis: la vraie histoire»: le King, victime de son propre succès

Né dans l’extrême pauvreté, sans moyen, Elvis Presley, à force de ténacité et de détermination, est parvenu à gravir les échelons de la gloire pour devenir la grande légende internationale du rock, qu’on surnomme « Le King ». Depuis son royaume à Graceland, malgré les succès qu’il a enchaînés, le triomphe planétaire qu’il a acquis, et les millions de dollars encaissés, le célèbre chanteur a lui-même conduit à sa perte en multipliant les abus. Dans cette biographie, signée Kathleen Tracy, on découvre non seulement l’icône flamboyante, mais aussi un homme dépassé par sa propre légende qui l’a conduit à une fin tragique.

Même si les décennies ont passé, il suffit d’évoquer le nom, Elvis, pour savoir qu’il s’agit du King du Rock and Roll, un nom immortalisé par la légende et des chansons qui ont survécu aux décennies.

Décédé à l’âge de 42 ans dans son manoir de Graceland, il est le chanteur solo à avoir vendu le plus de disques de toute l’histoire. On évoque jusqu'à un milliard de disques vendus à travers le monde, en plus d’avoir joué dans plus de trente films.

Il est considéré comme étant la plus grande star de tous les temps en tête de ce classement, devant Michael Jackson et l’acteur de l’époque le mieux payé à Hollywood.

Né dans le Mississipi en 1935, fils unique, son frère jumeau est mort à sa naissance, il passera son enfance à Tupelo dans une modeste cabane en bois construite par son père. Ses parents peinent à joindre les deux bouts et son père Vernon a été condamné à la prison pour avoir falsifié un chèque. La famille déménagera ensuite à Memphis.

Adolescent, il est loin de l’image du grand charmeur qui faisait tomber les femmes qu'on projette dans ses films.

Elvis est plutôt impopulaire à l’école, timide et individualiste ne suivant pas les tendances, obligé à porter des vêtements de seconde main.

Ses notes à l’école frôlent l’échec et son premier job se situera dans un cinéma comme placier pour 12,75$ par semaine.

On se moquait de lui et de sa cabane. Qui alors aurait pu imaginer que la dernière maison d’Elvis deviendrait la deuxième résidence privée la plus visitée aux États-Unis après la Maison-Blanche ? C’est pas moins de 700 000 visiteurs qu’accueille Graceland à Memphis dans le Tennessee chaque année.

C’est vers l’âge de 16 ans que les choses ont commencé à changer pour lui alors qu’il commençait à s’intéresser aux filles. Toujours sans le sou, il trouvera néanmoins différentes façons de s’habiller originalement pour attirer l’attention.

Des hauts et des bas

Si Elvis a eu à travailler d’arrache-pied pour gagner en popularité, il peut crier victoire.

Mais il faut aussi savoir que sa carrière, qu’il a amorcée en 1954, est parsemée de haut et de bas. Il a payé 4$ pour enregistrer son premier disque qu’il a offert à sa mère.

Lorsque les choses ont commencé à fonctionner, le trac était alors son pire ennemi, au point où ses jambes tremblaient en montant sur scène. Cela lui a donné l’idée d’amplifier le mouvement pour se donner un nouveau style.

Le chanteur de Love me Tender a su s’adapter pour relever les défis les uns après les autres.

On apprend dans son livre que son impresario lui a fait la vie dure et que ce dernier avait peu de scrupules dans ce merveilleux monde du show-business. Dominateur, despotique à la limite de la dictature, mais cela portait ses fruits.

La mort de sa mère

Elvis aimait beaucoup sa mère Gladys. Elle représentait tout pour lui. C’est elle qui lui a acheté sa première guitare d’occasion avec ses économies durement gagnées allant jusqu’à sauter des repas. Elle n'achetait pratiquement rien pour elle-même favorisant des choses pour son fils adoré. C’est d’ailleurs pour plaire à sa mère qu’il a d’abord chanté.

La mort de sa mère qu’il chérissant tant semble avoir été le plus grand drame de sa vie. Il était anéanti. Elle est décédée d'une cirrhose à l'âge de 46 ans abîmée par l’alcool et la prise abusive de médicaments. Un mauvais présage pour la fin qui guettait Le King.

La cage dorée de Priscilla

C'est à la fin des années cinquante qu’Elvis, lors de son service militaire, fera la rencontre en Allemagne de Priscilla Beaulieu, fille d’un officier. Elle n’a pas encore 14 ans. II l’emmènera chez lui à Graceland en 1962 et se marieront cinq ans plus tard. Ils divorceront en 1972.

Durant leur mariage, Elvis tentait de garder sa femme Priscilla isolée le plus souvent possible, une façon pour lui de la protéger et de limiter ses excès de jalousie.

Mais ses excès ne se limiteront pas là. Excès de médicaments, d’alcool qui s’ajoutent au surpoids, Elvis va de moins en moins bien et il n’aime plus son image. Il envoyait promener tout le monde, son mariage avec Priscilla s’était soldé en échec et il arrivait difficilement à avoir une belle relation avec sa fille unique.

Il finira ses jours terriblement seul.

Sa santé se détériore au début des années 1970. Il fait deux surdoses de barbituriques en 1973. Ses prestations de plus en plus brèves sont critiquées. La fin tragique est survenue en août 1977, victime d'une crise cardiaque.

Sa fille unique Lisa Marie décédée en janvier dernier a hérité de la fortune colossale léguée par son père. Son image continue de rapporter des dizaines de millions de dollars chaque année.

Aujourd’hui, Elvis aurait célébré ses 88 ans, entouré de ses quatre petits-enfants.

Elvis: La vraie histoire

Après le film... La biographie du King !

Kathleen Tracy

Les Éditeurs réunis

275 pages