Fausses nouvelles «angryphones»

Les opposants à la promotion du français au Québec raffolent des films d’horreur linguistiques.

On en a eu une autre preuve vendredi lorsque Emmanuella Lambropoulos, la députée libérale de Saint-Laurent à Ottawa, a fait une sortie remarquée sur les lois linguistiques québécoises.

En 2020, la députée avait dû démissionner d’un comité sur les langues officielles parce qu’elle niait que la situation du français était inquiétante à Montréal.

Vendredi, elle a rapporté une situation dans laquelle une de ses commettantes s’était prétendument retrouvée. La citoyenne avait été contrainte d’accompagner sa grand-mère à un rendez-vous médical puisque, au rendez-vous précédent, elle n’avait pu obtenir de service en anglais !

Campagne de peur

Depuis, plusieurs ont remis en question la véracité de l’anecdote. Le député conservateur Joël Godin, à qui j’ai parlé hier, ne la crois pas et estime que ce type de racontars participe d’une « campagne de peur », voire de « l’intimidation ».

En effet, la loi 96 réaffirme précisément ce que la loi sur la santé stipule : « Toute personne d’expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux ».

Il y a un an, lors des débats autour du projet de loi 96, et même si ce projet de loi garantissait les services en anglais, les libéraux à Québec avaient fait grand cas d’un amendement qu’ils avaient fait adopter garantissant... encore plus explicitement ce droit (voir le communiqué du 3 février 2022). Le Collège des médecins l’avait même confirmé : les anglophones n’avaient vraiment rien à craindre.

Malgré tout, peu avant la campagne électorale, le 15 août 2022, un groupe de candidats du PLQ a publié une lettre ouverte prétendant que la loi 96 violait le droit des anglophones à obtenir des soins de santé en anglais ! Leur promesse : éliminer les articles de la loi 96 qui avaient cet effet...

Articles « fantômes »

Depuis, j’ai tenté de savoir quels articles de la loi les libéraux du Québec voudraient voir disparaître. J’ai questionné la porte-parole libérale en matière de langue française, Madwa-Nika Cadet (Bourassa-Sauvé), lors d’une entrevue à QUB (6 décembre 2022). Elle l’ignorait.

En point de presse, le 8 décembre, un collègue a posé la question à Désirée McGraw (Notre-Dame-de-Grâce), une des signataires de la lettre libérale du mois d’août. Mme McGraw n’a jamais pu identifier les articles problématiques de la loi 96 quant aux services de santé en anglais.

Elle a simplement bredouillé ceci : « Ma mère [...] elle a eu des difficultés. Donc, je l’accompagne ». Des reporters ont voulu savoir de quelles difficultés il s’agissait. Mais Marc Tanguay, à ses côtés, a interrompu sa collègue : « C’est peut-être personnel ».

Manifestement, ces « anecdotes » sont du type « faits alternatifs ». Le Journal de Montréal a démontré, preuves à l’appui, en novembre, que c’est plutôt en français qu’on a souvent du mal à se faire servir, dans certains hôpitaux de Montréal.

Mais plusieurs élus libéraux, tant à Ottawa qu’à Québec, préfèrent se raconter – et raconter à leurs électeurs – de terrifiantes histoires inventées.