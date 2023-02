Grand Théâtre de Québec: le violon rouge en ciné-concert

L’Orchestre symphonique de Québec et la violoniste Lara St. John plongeront dans la musique du film Le violon rouge lors d’un ciné-concert présenté deux soirs au Grand Théâtre de Québec.

Sous la direction de la cheffe invitée Dina Gilbert, originaire de Saint-Georges en Beauce, les musiciens livreront, jeudi et vendredi, la trame sonore de John Corigliano pendant que le long métrage du réalisateur québécois François Girard, incluant les dialogues, sera diffusé sur un écran géant.

« C’est un concert différent des programmes traditionnels. Ça demande beaucoup de précision. Il faut prendre des décisions rapidement. Une fois que le film est lancé, on ne peut pas déroger d’une nanoseconde. C’est comme un saut en parachute », a lancé, lors d’un entretien, la cheffe et directrice musicale du Kamloops Symphony Orchestra.

Les coups d’archet de la violoniste ontarienne Lara St. John, a-t-elle précisé, doivent correspondre à ce que les spectateurs voient sur l’écran.

« Il faut aussi aller chercher l’émotion que l’on retrouve dans le long métrage », a ajouté la cheffe de 38 ans, qui a dirigé ce concert pour la première fois en 2016, à Joliette, lors du Festival de Lanaudière.

Dina Gilbert ne sait plus combien de fois elle a regardé Le violon rouge, qui a reçu l’Oscar de la meilleure musique en 2000, pour la préparation du concert avec l’Orchestre du Festival de Lanaudière.

Un film magnifique

« Je l’ai vu et revu. Je l’ai vu pour la première fois à 14 ans. Je jouais du piano et ce film m’a donné envie de jouer du violon. J’aurais aimé être violoniste. C’est un film magnifique qui m’a fait découvrir la musique symphonique », a-t-elle fait savoir.

Dina Gilbert sera de retour avec l’OSQ après avoir dirigé l’ensemble québécois pour le ballet Casse-Noisette en 2017 et lors de La symphonie du jeu vidéo en 2018.

« L’OSQ, c’est l’orchestre le plus près de ma ville natale. C’est un orchestre avec une riche histoire. J’ai eu un coup de cœur lors de Casse-Noisette. C’est un orchestre d’exception et un joyau canadien », a lancé la cheffe, qui a dirigé les concerts Harmonium symphonique présentés à Trois-Rivières et à Montréal et qui récidivera pour ceux qui sont à l’affiche cette année.