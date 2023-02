Grèce: au moins trois migrants meurent dans un nouveau naufrage

Au moins trois migrants sont morts et une vingtaine d'autres sont présumés disparus dans le deuxième naufrage d'un canot pneumatique depuis le début de la semaine, ont annoncé mardi les garde-côtes grecs.

Les trois personnes décédées, deux femmes et un homme, appartiennent à un groupe estimé à 41 membres au total dont le canot a coulé après avoir heurté un récif près de l'île grecque de Lesbos, a expliqué une porte-parole des garde-côtes à l'AFP.

Seize personnes ont pu être sauvées jusqu'à présent et les recherches, handicapées par des vents violents, se poursuivent par mer, air et terre, a-t-elle ajouté.

Dimanche, quatre enfants et une femme étaient morts près de Lesbos suite au naufrage d'un canot pneumatique transportant un groupe de migrants venus des côtes turques voisines. Quarante-et-une personnes avaient pu être secourues dont six enfants et deux adultes qui ont été transportés à l'hôpital de Leros.

Les drames humains en mer Égée se multiplient, les migrants montant à bord d'embarcations de fortune sur une mer houleuse voire déchaînée en hiver. Un bébé de deux mois est mort en décembre dans un naufrage au large de Lesbos.

Depuis 2014, 2246 personnes fuyant les guerres et la pauvreté se sont noyées en Méditerranée orientale, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).