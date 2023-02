Jim Carrey met en vente sa luxueuse maison de Los Angeles pour 28 M$

Amateurs d’architecture et de nature, vous serez conquis: le comédien bien connu Jim Carrey a mis en vente sa magnifique maison de Los Angeles pour 28 M$ américains.

Construite en 1951, la maison de 12 000 pieds carrés agence le charme californien, les allures de ranch et les accents modernes à merveille.

Ses puits de lumière et ses planchers de briques donnent un air pittoresque à la demeure située dans le quartier de Brentwood, à Los Angeles, tout près du centre-ville.

La maison compte aussi six salles de bain, cinq chambres, un gym et une magnifique piscine entourée d’arbres. Il y a même un cinéma privé, un terrain de tennis, un spa et un sauna!

Les photos sont une gracieuseté de l’agence immobilière Sotheby’s.