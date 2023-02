La réalisatrice québécoise Carole Laganière n’est plus

La réalisatrice Carole Laganière est décédée lundi, a annoncé la Cinémathèque québécoise sur les réseaux sociaux.

«Au cours des vingt dernières années, Carole Laganière a été une figure importante du cinéma documentaire au Québec, a souligné Marcel Jean, directeur général de la Cinémathèque québécoise, dans un message publié sur la page Facebook de l’institution, lundi soir.

«Ses films resteront, mais son regard nous manquera.»

Née en 1959, Carole Laganière a réalisé plusieurs documentaires importants, dont Absences (2013), Des adieux (2014), Quartiers sous tension (2017) et Sylvie à l’école (2018). On lui doit aussi quelques courts métrages de fiction comme Jour de congé (1989), qu’elle a tourné alors qu’elle était étudiante en Belgique et qui mettait en vedette Yolande Moreau.

Son plus récent documentaire, Fuir, dans lequel elle donnait la parole à des femmes victimes de violence conjugale, a pris l’affiche en septembre dernier.