Le classement général et l’exemple du Rouge et Or

La saison dernière, le premier rang du classement général de la LHJMQ était un objectif clair pour les Remparts de Québec. Et c’était une erreur, selon Patrick Roy.

Le plan qu’ils s’étaient fixé était pourtant simple et fort logique : en terminant premiers, ils s’assuraient d’éviter les Islanders de Charlottetown et les Sea Dogs de Saint-Jean avant la grande finale. Un plan qui n’est finalement demeuré logique que sur papier, puisque les Sea Dogs ont subi l’élimination dès la première ronde des séries et les Remparts ont par la suite subi le même sort en demi-finale face aux éventuels champions, les surprenants Cataractes de Shawinigan.

Grand apprentissage

Roy et les Remparts ont donc appris de cette situation, et c’est la raison pour laquelle, cette année, le rang au classement général n’importe plus.

« L’an dernier, on a mis beaucoup l’accent sur l’idée de finir premier et, finalement, ça n’a rien donné puisque Saint-Jean est tombé au combat. En séries, il y a toujours des surprises. L’important, c’est d’être bien préparés et de jouer de la bonne façon. »

Trouver une façon de gagner

Et Roy a un exemple bien précis pour illustrer son propos.

« En fin de semaine [l’entraîneur-chef du Rouge et Or au football], Glen Constantin était dans le bureau avec nous. Eux autres, ils ont pris le chemin de terre, mais ont trouvé une façon de gagner la coupe Vanier. C’est la démonstration que si tu es le meilleur club, il faut trouver une façon de battre tout le monde sur ton chemin, même les meilleures équipes. »

Mise Au Point

D’ailleurs, après une fin de semaine émotive lors de laquelle ils ont remporté leurs trois matchs, dont celui face au Phœnix de Sherbrooke, Roy a tenu à remettre ses joueurs à l’ordre en début d’entraînement mardi matin.

« Il fallait juste qu’on retrouve notre concentration. C’est normal et c’était même mon cas ce matin [mardi]. Veut veut pas, un trois en trois, c’est exigeant. On a commencé lentement et je tenais à les mettre en garde », a mentionné Roy, faisant référence au match de mecredi soir à Baie-Comeau contre le Drakkar, une équipe qu’ils ont lessivée par la marque de 11 à 2, le 18 janvier dernier, au centre Vidéotron.

« Si j’avais connu un mauvais match contre une équipe, j’aurais hâte de les affronter à nouveau pour leur montrer que je suis capable de rebondir. Je m’attends donc à un bon match de Baie-Comeau, et on ne peut pas se permettre d’arriver là avec un excès de confiance. »