Le décrochage des profs s’aggrave!

Le reportage de Daphnée Dion-Viens met en lumière la désertion professionnelle croissante des enseignants, qu’ils soient jeunes ou plus âgés.

Lors de la dernière ronde de négociation, le gouvernement croyait régler les problèmes d’attraction et de rétention en augmentant leur rémunération plus généreusement que celle des autres employés de l’État. L’effet escompté ne s’est pas matérialisé.

Le laxisme des gouvernements précédents en matière d’organisation de la carrière et le manque de valorisation de la profession ont empiré la situation.

Insertion et gratification

On observe ces abandons dans la profession depuis longtemps. La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) sonnait déjà l’alarme il y a près de trente ans en revendiquant un meilleur processus d’insertion professionnelle et un plan de carrière plus diversifié.

Faute d’argent, les discussions sont demeurées vaines pendant que l’enseignement se complexifiait et que les facultés d’éducation avaient la plus basse cote R.

C’est ainsi que, pour plusieurs étudiants, l’inscription dans ces facultés s’avérait un choix par défaut plutôt que de carrière.

Les opportunités d’évoluer dans la carrière sont peu nombreuses. La promotion à la direction d’une école n’est pas vraiment dans le continuum d’une carrière enseignante.

Il y a peu d’espace pour le personnel expérimenté de mettre à profit sa pratique pour soutenir les nouveaux.

Un vrai remède

La pénurie de personnel enseignant se révèle un problème complexe qui ne se réglera pas simplement en créant des voies accélérées pour la qualification légale. Au contraire, cette stratégie l’amplifiera.

Le maintien d’un système d’éducation à trois vitesses entraîne la formation de classes avec de nombreux élèves aux besoins particuliers, rendant ainsi la tâche quasi impossible.

Des classes plus hétérogènes, la reconnaissance que le prof est le premier maître à bord dans sa classe et des enseignants expérimentés pour épauler ceux qui le sont moins seraient déjà une bonne base pour freiner la désertion!