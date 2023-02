«Une maison de poupée»: le prix de l'émancipation féminine

Quinze ans après avoir brusquement quitté son mari et ses enfants, Nora est de retour dans Une maison de poupée, 2e partie. Malgré le potentiel dramatique de ces retrouvailles, cette rencontre s’avère plutôt froide au Théâtre du Rideau Vert.

Imaginée par le dramaturge américain Lucas Hnath en 2017, cette pièce est une suite à la célèbre oeuvre du même titre écrite au XIXe siècle par Henrik Ibsen qui avait fait scandale à l’époque en raison de son propos sur l’émancipation féminine.

Évidemment, pas besoin d’avoir vu l’original pour comprendre cette deuxième partie qui est montée pour la première fois en français au Québec, après avoir été saluée par la critique aux États-Unis.

Lent début

La première moitié de cette production revient d’abord sur le passé et les motivations qui avaient poussé Nora à partir. Un petit rappel sur le manque de droits et libertés des femmes au XIXe siècle est utile, mais il s’agit tout de même d’un phénomène plutôt connu. Cette focalisation sur des événements révolus, ainsi qu’une mise en scène passive de Marie-France Lambert, fait en sorte que l’action tarde avant de prendre son envol.

Incarnée par Macha Limonchik, l’héroïne revoit d’abord sa vieille nounou, personnifiée avec finesse par Louise Laprade. Puis c’est au tour de son « ex-mari », joué par Paul Ahmarani.

Dans les deux cas, ces entretiens sont plutôt détachés et peu expansifs. Motivée par des idéaux de liberté qui sont plus importants que ses sentiments pour ses proches, Nora est là dans un but bien précis qui ne consiste pas à renouer des liens.

Lumineuse Rebecca Vachon

Le ton change lors de la rencontre entre Nora et sa fille, merveilleusement interprétée par Rebecca Vachon. Leurs échanges surprennent et de nouvelles dynamiques s’installent, ce qui met la table pour des rebondissements. Le récit devient ainsi plus captivant. Les motivations des personnages évoluent tout en s’éclaircissant.

Nora n’avait pas eu peur de casser des œufs pour faire une omelette, mais voilà que son plat si durement préparé risque de lui filer entre les doigts. Qu’est-elle prête à faire pour conserver sa liberté ? Malgré sa fuite réussie qui fut couronnée de succès et la voie qu’elle veut tracer pour les autres femmes, elle constate que des changements de société tardent à se matérialiser.

Ponctuée d’humour, cette pièce se digère bien, mais son manque d’émotions la rend toutefois un peu tiède.

Une maison de poupée, 2e partie est présentée jusqu’au 25 février au Théâtre du Rideau Vert.

Une maison de poupée, 2e partie ★★★1⁄2

Une mise en scène de Marie-France Lambert

Avec Rebecca Vachon, Macha Limonchik, Louise Laprade et Paul Ahmarani