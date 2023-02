Comédie musicale «Le Bodyguard»: sur les traces de Whitney Houston et Kevin Costner

Jennifer-Lee Dupuy et Frédérick De Grandpré suivront les traces de Whitney Houston et Kevin Costner en incarnant Rachel Marron et Frank Farmer dans la mouture québécoise de la comédie musicale Le Bodyguard.

Il y a désormais un peu plus de 30 ans que le Québec – et le monde entier – découvrait l’histoire de Rachel Marron. Dans le film de Mick Jackson, cette star internationale se voyait contrainte d’engager un garde du corps pour la protéger des menaces insistantes d’un fan anonyme.

Le mois prochain, cette même intrigue reprendra vie sur les planches du Théâtre St-Denis de Montréal dans une version traduite et adaptée par Joël Legendre. La troupe de la comédie musicale Bodyguard posera ensuite ses bagages au Capitole de Québec pour l’été.

Un vertige passager

Jennifer-Lee Dupuy se souvient avoir «eu le vertige» avant même de se présenter en audition. Chargée de projet dans une compagnie de construction, la chanteuse de 30 ans avait déjà un horaire du temps bien chargé pour l’année 2023. Et elle savait bien que d’importants sacrifices seraient nécessaires pour faire une place à une comédie musicale d’envergure dans son agenda.

«Le Bodyguard, c’est gros. C’est un projet, un rôle, dans lequel il faut être pleinement investi. On ne peut pas y aller à moitié», confie-t-elle.

«C’est la raison pour laquelle j’ai eu le vertige. Mais c’est aussi la raison pour laquelle j’ai décidé de plonger. Je ne pouvais pas passer à côté d’une opportunité aussi incroyable. Il fallait que je tente ma chance», ajoute-t-elle.

​Lucide, la jeune femme sait très bien que les comparaisons avec Whitney Houston seront inévitables puisque le spectacle s’articule autour des succès de la diva américaine. Plutôt que de tenter d’émuler son travail, Jennifer-Lee Dupuy préfère façonner une Rachel Marron bien à elle.

«Personne au monde ne chante comme elle. C’est certain que je vais m’inspirer d’elle, mais en mettant mon expérience, mon parcours et ma couleur vocale au service des chansons. Parce que, au final, je joue Rachel Marron. Pas Whitney Houston», explique-t-elle.

PHOTO MARTIN ALARIE

«Faire confiance» au public

Même son de cloche du côté de Frédérick De Granpré. Le comédien de 50 ans est conscient de l’empreinte de Kevin Costner dans notre mémoire collective. Mais il choisit de «faire confiance» au public québécois, l’estimant capable de faire la part des choses.

«C’est certain que les gens se souviennent de Kevin Costner dans le film. Mais ils vont découvrir un nouveau Frank Farmer, davantage inspiré de qui je suis. Dans le fond, tout ce que je veux, c’est que le public embarque, que ma partenaire brille et que tout le monde passe un bon moment», avance-t-il.

Le rôle de Nicki Marron, soeur aînée de Rachel, aura quant à lui deux interprètes. Sharon James sera des représentations montréalaises, tandis que Maëva Grelet prendra le relais cet été dans la Vieille capitale (voir autre texte).

Widemir Normil, Normand Carrière, Tommy Durand, Matthieu Lévesque et Kathline Gréco complètent la distribution du spectacle.