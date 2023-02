Les hausses des salaires inquiètent la Banque du Canada

Dans son premier discours public de 2023, le gouverneur de la Banque du Canada (BdC), Tiff Macklem, a affirmé que l’inflation ne pourra retourner à la cible de 2 % en 2024 si la croissance des salaires se maintient dans la fourchette actuelle de 4 % à 5 %.

« Si ça reste dans cette zone quand l’inflation diminue, ça va rendre difficile de ramener la cible de l’inflation à 2 %, à moins d’une forte hausse de productivité ; plus forte que ce que nous avons vu dans l’Histoire », a précisé M. Macklem dans la conférence de presse qui a suivi son discours à Québec.

Le risque d’un tel scénario paraît aujourd’hui diminué selon M. Macklem, du fait qu’une enquête auprès des entreprises démontre des attentes d’inflation en légère baisse. Ce risque est toutefois à considérer dans un marché de l’emploi toujours en surchauffe et à un moment où les travailleurs cherchent à conserver leur pouvoir d’achat. Mais la BdC ne demandera pas aux employeurs de l’aider dans sa lutte à l’inflation.

« Ce n’est pas le job du gouverneur de la Banque du Canada de dire aux entrepreneurs combien payer leurs employés et ce n’est pas notre job de dire aux employés ce qu’ils devraient demander comme salaires », a affirmé M. Macklem.

Croissance économique nulle

La BdC s’attend à une croissance économique presque nulle pour les trois prochains trimestres au Canada, ce qui devrait alléger un peu les pressions inflationnistes. Les prix ont commencé à diminuer du côté des biens, mais ce n’est pas encore le cas du côté des services, en bonne partie à cause des coûts élevés de la main-d’œuvre dans un marché de l’emploi particulièrement tendu.

La BdC s’attend néanmoins à une légère augmentation du taux de chômage, ce qui devrait aider à réduire la croissance des salaires.

Des risques autour des prévisions

« Il y a des risques autour de notre projection. Le plus important est que les prix mondiaux de l’énergie augmentent, ce qui ferait monter l’inflation. On craint aussi que les attentes d’inflation restent élevées et que les hausses des coûts de main-d’œuvre persistent », a expliqué M. Macklem aux gens d’affaires de Québec.

Les risques à la baisse existent aussi. Si les ménages canadiens limitent leurs dépenses plus que prévu pour s’ajuster à la hausse des taux d’intérêt, l’effet sur l’économie pourrait être brutal.

« Mais avec l’inflation à plus de 6 %, encore bien au-dessus de notre cible, on reste plus préoccupés par les risques à la hausse », a expliqué le gouverneur.

Si les risques à la hausse se concrétisaient, la BdC n’hésiterait pas à augmenter encore son taux directeur pour ramener l’inflation à la cible de 2 % en 2024. Le taux directeur a progressé de 4,25 points depuis mars 2022, ce qui a poussé à la hausse les taux d’intérêt et provoqué une contraction du marché immobilier.