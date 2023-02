L’importance de nos valeurs personnelles

J’aimerais que vous m’aidiez à résoudre un certain problème de conscience issu de mes valeurs. On apprend que Michelle Obama, la femme de l’ancien président des États-Unis, vient de publier son second livre qui a pour titre en français Cette lumière en nous. Un livre dans lequel elle se permet de raconter ses doutes, ses peurs, mais surtout un livre dans lequel elle propose des outils pour les surmonter. Un livre dans lequel elle confie aussi avoir été déstabilisée par la pandémie, s’approchant même de la dépression.

Ma question est la suivante : puis-je offrir ce bouquin à une maman immigrante (Sénégal), arrivée ici depuis sept ans, recyclée en préposée aux bénéficiaires, qui vit dans un quatre 1/2 avec ses trois grands ados et un partenaire qui a perdu son emploi en septembre dernier ?

N’y aurait-il pas quelque chose d’indécent à lui mettre sous les yeux que son idole, quand même munie de sa boîte à outils de millionnaire, a frôlé la dépression, alors qu’elle-même se débat chaque jour pour garder le cap sur l’espoir d’un avenir meilleur pour son couple et surtout pour ses fils ?

C’est parce que je vis une sorte de désarroi parce que quelque chose m’échappe dans ce genre de situation, ou parce que j’y cherche un sens que je ne réussis pas à trouver, que je prends le temps d’aller chercher un autre point de vue que le mien. Le point de vue d’une femme d’expérience sans prétentions et résolument ouverte aux différences, que je me tourne vers vous.

Retraitée en mode solutions

Je serais portée à penser le contraire. Le fait de savoir que personne n’est à l’abri de la dépression, même pas ton idole, a de quoi redonner espoir. D’autant plus que Michelle Obama ose nommer la nature du mal dont elle a souffert, et qu’ainsi elle dédouane ses semblables en leur donnant le droit de le faire également. Quelque chose me dit aussi que les outils qu’elle suggère sont d’une valeur inestimable pour les personnes qu’elle vise par son message.