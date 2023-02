L'offensive russe dans l'Est de l'Ukraine se déroule «avec succès», selon Moscou

La Russie a revendiqué mardi le «succès» de sa récente offensive dans l'Est de l'Ukraine, à l'heure où Kyïv s'attend à une attaque russe d'ampleur et réclame que l'Occident décuple et accélère son aide militaire.

«Actuellement, les combats évoluent avec succès dans les zones» de Bakhmout et Vougledar, a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, selon un communiqué publié à l'issue d'une réunion avec les cadres de l'armée et de son ministère.

Il a cité les récentes conquêtes de sept localités dont Soledar, ville voisine de Bakhmout et que les forces ukrainiennes ont cédée en janvier.

M. Choïgou a en outre mis en garde l'Occident contre un accroissement de son aide à l'Ukraine, qui pourrait selon lui «conduire à un niveau imprévisible d'escalade» du conflit.

Américains et Européens ont récemment décidé d'envoyer des chars lourds à l'armée ukrainienne pour qu'elle puisse mieux s'opposer à une offensive russe et organiser la sienne.

Les Etats-Unis ont également promis des armements dotés d'une portée allant jusqu'à 150 km, que Kyïv réclamait pour pouvoir frapper loin derrière le front les dépôts de munitions russes et les lignes d'approvisionnements.

Samedi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait reconnu que la situation se «compliquait» sur le front, en particulier à Bakhmout qu'il avait plus tôt juré de défendre «aussi longtemps que possible».

L'armée russe, épaulée par les mercenaires du groupe Wagner, tente depuis l'été de s'emparer de Bakhmout, ville en grande partie détruite et où les deux belligérants subissent de lourdes pertes.

Depuis janvier, l'armée russe rencontre des succès sur le terrain et espère pouvoir assiéger la ville, aujourd'hui largement détruite, ou de forcer les troupes ukrainiennes à la retraite. La prise de cette cité est censée ouvrir la voie à une offensive vers Kramatorsk, principale ville du Donbass sous contrôle ukrainien.

Moscou est aussi à l'offensive ces dernières semaines à Vougledar, noeud ferroviaire desservant le Sud et l'Est de l'Ukraine.