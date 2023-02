Logan Mailloux veut faire le saut avec le CH dès l’an prochain

L’espoir à la ligne bleue du CH Logan Mailloux croit qu'il a de «bonnes» chances de percer l’alignement montréalais dès l’an prochain.

«C’est assurément mon objectif», a-t-il lancé lors d’une entrevue exclusive accordée à TVA Sports, à London, où il évolue avec les Knights.

Même si Mailloux n’a pas fait partie d’équipe Canada junior cette année, le jeune défenseur démontre qu’il fait partie de la crème du hockey junior au pays.

Famille Mailloux

Il est aujourd’hui l’un des meilleurs défenseurs offensifs du circuit. À l’heure actuelle, il compte 17 buts et 36 points en 38 matchs. Sa moyenne de filets par partie est la deuxième plus convaincante de la ligue chez les arrières.

Globalement, l'athlète revendique 20 buts en 54 parties dans l'OHL. Il est le défenseur le plus rapide à avoir atteint ce plateau en plus de 20 ans dans cette ligue.

Mailloux peut d’ailleurs compter sur Francis Bouillon parmi ses admirateurs.

En entrevue sur les ondes du 98,5 FM récemment, l’entraîneur au développement des joueurs du Tricolore a confié qu’il considérait le défenseur comme «l’espoir du club qui est le plus près de la LNH».

Photo d'archives Pierre-Paul Poulin

«C’est un honneur d’avoir été cité de la sorte par Francis Bouillon, dit le principal intéressé. Mais ultimement, il faudra quand même que je force la main des dirigeants en octobre prochain.»

Photo d'archives

C’est dans un français plutôt impressionnant que Mailloux a aussi glissé quelques mots.

«Je veux remercier tous les partisans du Canadien qui me soutiennent depuis un an et demi et qui sont restés avec moi. Vous m’avez aidé. Je sais que ça n’a pas toujours été facile, mais je l’apprécie beaucoup. Maintenant, je veux juste ramener la coupe Stanley à Montréal», a-t-il lancé, au début de l’entrevue.

Le grand-père de son père est francophone. Il est aussi allé à l’école primaire en français.

«J’ai ensuite passé cinq ans sans m’exercer, mais quand j’ai été repêché par le Canadien, je me suis immédiatement remis dans mes leçons de l’époque. Je voulais que ça revienne rapidement [...]. Ce n’est pas encore parfait, mais je pratique beaucoup. Je veux être en mesure de pouvoir discuter avec tous les partisans du Canadien, une fois à Montréal.»

La pression ne semble pas lui faire très peur.

«Je pense être le défenseur offensif recherché par les partisans du CH», dit-il.

«Je m’entraîne très fort depuis ma sélection et je crois vraiment que mon jeu progresse bien à tous les niveaux.»

«C’est le quart-arrière de notre équipe, indique le DG des Knights, Mark Hunter. Je pense que c’est une qualité très importante à maîtriser pour quiconque souhaite s’établir dans la LNH.»

Est-ce que Mailloux pense pouvoir devenir un quart-arrière aussi à Montréal?

«Oui, je pense vraiment être le défenseur offensif tant recherché par les partisans du CH et je compte tout mettre en œuvre pour y parvenir.»

Hunter estime que la production de Mailloux dans la LNH pourrait se situer entre 40 et 60 points, dépendamment de la qualité offensive du groupe d’une année à l’autre.

«En toute franchise, les partisans du Canadien ont toutes les raisons d’être excités au sujet de Logan», lance le DG des Knights.

Et Mailloux est aussi réputé pour son jeu physique. «J’ai toujours eu cette hargne en moi, précise-t-il. Personne ne me fait peur sur la glace.»

C’est surtout le jeu défensif de l’Ontarien qui sera à polir d’ici sa première audition dans la LNH.

Hunter souligne qu’il «doit mieux gérer sa prise de risques».