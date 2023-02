NFL: «Gronk» surpris de la retraite de Tom Brady

PHOENIX | Depuis de nombreuses années, Rob Gronkowski fait partie de la garde rapprochée de Tom Brady. Pourtant, son ancienne cible de choix n’a jamais vu venir la retraite du légendaire quart-arrière, la semaine dernière.

«Gronk» ne joue peut-être plus depuis un peu plus d’un an, mais sa personnalité n’est pas moins magnétique. Lors d’une disponibilité médiatique des analystes du réseau FOX, diffuseur du Super Bowl 57, on réalise rapidement qu’il fait toujours courir les foules.

Il faut dire que sa relation forte avec Brady, son coéquipier pendant 11 saisons, connaîtra un nouveau chapitre lorsque les deux larrons se retrouveront sur la même chaîne en 2024.

Pour l’instant, comme bien des partisans et observateurs, l’ex-ailier rapproché s’est dit étonné de la décision de son vieux complice.

«J’ai quand même été sous le choc. Dans mon esprit, il reste du jus dans le réservoir. Je l’ai vu se préparer et prendre soin de lui. Je sais qu’il pourrait jouer jusqu’à 50 ans. Je suis fier d’avoir été son coéquipier et de tout ce qu’il a accompli», a mentionné le volubile personnage.

Une nouvelle vie

Comme jeune retraité de 33 ans, Gronkowski apprécie sa nouvelle vie d’analyste. Il s’attend à ce que Tom Brady ait aussi la piqure lorsqu’il plongera à son tour, lui qui a conclu un faramineux pacte de 10 ans pour 375 millions.

«Tom sera excellent. Il a tellement de connaissances en football. J’ai tant appris de lui au fil des années. Avec lui, le football sera décortiqué à un autre niveau. Ce sera cool de voir sa personnalité s’exprimer et je lui conseille d’étudier. C’est beaucoup plus difficile qu’on peut l’imaginer», a-t-il indiqué.

Personnalité différente?

S’il n’y a en effet absolument aucun doute quant aux connaissances encyclopédiques de Brady, il sera intrigant de voir s’il saura être plus coloré que dans ses conférences de presse plutôt beiges.

C’est un autre point qui n’inquiète pas le moins du monde son bon ami.

«Quand tu joues, tu ne veux pas que l’attention soit tournée vers toi. Il est vrai que ses réponses n’ont jamais été très colorées, mais il ne devait jamais prononcer des mots qui allaient le faire bifurquer de l’objectif, qui a toujours été de gagner des matchs. Je pense qu’il va s’ouvrir et se laisser aller», croit celui qui a remporté quatre fois le Super Bowl à ses côtés.

Pause salutaire

Plusieurs s’attendaient à ce que Brady fasse le saut dans la boîte des descripteurs dès l’automne prochain, comme nouveau premier analyste de la chaîne.

Il a pourtant annoncé qu’il entrerait en fonction à l’automne 2024, une décision que «Gronk» trouve sage.

«C’est intelligent de sa part de prendre une pause d’un an. Il joue depuis près de 25 ans dans la NFL. C’est une charge énorme. Il pourra passer du bon temps auprès de sa merveilleuse famille et ses connaissances ne disparaitront pas», a-t-il plaidé.

Quant à savoir si les deux complices naturels pourraient être réunis dans un projet, un peu comme les frères Peyton et Eli Manning sur les ondes d’ESPN, l’ex-ailier rapproché ne se ferait pas tordre un bras.

«C’est une possibilité, c’est clair. Il n’y a pas de plan, mais je nous imaginerais bien faire ça. Le temps nous dira ce qu’il y a pour nous.»

Un énorme respect pour Travis Kelce

PHOENIX | Les meilleurs savent reconnaître les meilleurs. Pour Rob Gronkowski, aucun ailier rapproché dans la NFL ne mérite plus d’accolades que Travis Kelce.

Le «Gronk» a terminé sa carrière avec une moyenne de 68,3 verges par match, ce qui le place au premier rang dans l’histoire à sa position. Il est aussi détenteur du record pour le nombre de verges (1389) et de touchés (15) en matchs éliminatoires.

En matière d’expertise pour évaluer l’un de ses plus prolifiques pairs, difficile de trouver mieux.

«Quand les Chiefs ont besoin d’un gros jeu, c’est vers Travis qu’ils se tournent. C’était un peu la même chose entre Tom et moi. Notre style est un peu différent. J’ai toujours été un ailier rapproché de la vieille école, un dur. J’étais plus traditionnel, tandis qu’il est déployé partout sur le terrain. La chimie avec nos quarts-arrières est similaire», a analysé le nouveau retraité.

Aucun déclin

Ce qui impressionne le plus Gronkowski au sujet de Kelce, c’est sa productivité à 33 ans. Cette saison, Kelce a connu des sommets en carrière avec 110 réceptions et 12 touchés. Il loge au quatrième rang dans l’histoire avec 10 344 verges en saison régulière.

«Il continue de s’améliorer à chacune de ses saisons. Habituellement, les joueurs commencent à décliner vers la fin de la vingtaine, mais pas lui.

«Il fait beaucoup pour la position d’ailier rapproché. C’est un animal différent», a louangé son ancien rival.

Un mandat plus difficile

Pourtant, les défenses adverses ont désormais le loisir de se concentrer sur Kelce. Le départ de l’ailier espacé Tyreek Hill a changé le portrait, même si l’attaque des Chiefs a continué de produire.

«Ça démontre à quel point il est bon. J’ai demandé à Travis comment il s’était senti après l’échange de Hill et il m’a dit que c’était un défi qu’il n’avait jamais vécu avant. Il a fallu que lui et Mahomes réinventent l’attaque. Il a élevé son jeu comme personne d’autre. Peut-être qu’il était juste dans l’ombre de Hill. Il réussit toujours le gros jeu», a dit Gronkowski.

Le plus grand?

Impossible, évidemment, de conclure sans lui demander qui est le meilleur des deux en bout de ligne.

«C’est une question difficile. Nous avons des styles de jeu différents. Je respecte énormément Travis. Je dirais... que c’est un débat que vous, les journalistes, devez avoir!»