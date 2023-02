Patinage artistique: du respect entre les patineuses canadiennes

La compétition officielle était terminée, en janvier à Oshawa, quand les cinq meilleures patineuses des championnats nationaux étaient invitées au gala des champions.

« J’étais un peu stressée de me retrouver sur la glace pour le gala des champions quand Madeline [Schizas] s’est approchée pour me dire de relaxer et que c’était juste un spectacle, ça m’a fait du bien. Madeline est vraiment super gentille », a raconté la Québécoise Sara-Maude Dupuis, quatrième aux récents Championnats canadiens.

« Madeline est un modèle pour moi, c’est la top du top au Canada, a qualifié Dupuis, à propos de l’Ontarienne de 19 ans, qui avait représenté le pays aux derniers Jeux olympiques d’hiver, à Pékin. J’aimerais évidemment atteindre son niveau un jour ou même la dépasser. »

La Québécoise ne cache pas ses ambitions : elle rêve plus fort que jamais de participer aux Jeux olympiques de 2026 prévus en Italie, soit à Milan et à Cortina d’Ampezzo.

Maturité sur et hors glace

Durant les compétitions, les patineuses sont forcément opposées l’une à l’autre, mais l’époque des grandes rivalités, la plus affreuse ayant évidemment opposé Tonya Harding à Nancy Kerrigan aux États-Unis, semble bien loin.

« Ça reste de la compétition, mais on souhaite le meilleur pour les autres, on sait que tout le monde travaille fort à l’entraînement », a fait valoir Dupuis.

Au Québec, Dupuis a longtemps été en compétition directe avec Justine Miclette, mais les deux athlètes ont développé une saine relation au fil des ans.

Elles ont d’ailleurs été co-chambreuses, en Autriche, lors d’une épreuve Ice Challenge de l’ISU.

« Il faut être plus mature quand on passe chez les seniors, à l’extérieur de la patinoire, mais aussi sur la glace. Ce n’est plus seulement celle qui fera les meilleurs sauts. Tout prend de l’importance entre les sauts. Il faut plus de glisse, plus de vitesse, une meilleure connexion avec la musique... »

« Le but est de se fixer des objectifs personnels. Le classement et la médaille suivent, à mesure qu’on réussit nos objectifs. »