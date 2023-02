Pensez sécurité pour rouler en hiver

Rouler en VTT l’hiver n’a rien à voir avec les excursions que vous pouvez réaliser durant les autres saisons. Pour réaliser de belles excursions, la sécurité doit toujours être au centre de vos préoccupations.

Pour en savoir plus et obtenir de judicieux conseils, je me suis entretenu avec Marc-Olivier Bilodeau, qui est coordonnateur général sécurité et superviseur de l’escouade des agents provinciaux de la Fédération québécoise des clubs quad.

« Il faut tenir compte de plusieurs éléments, comme l’habillement, bien planifier sa sortie et plus. Il faut se rappeler qu’une sortie en sentier l’hiver n’a rien à voir avec une sortie en été. Selon moi, le premier élément à surveiller, c’est la météo qui est annoncée. Il faut vérifier l’état de surfaçage des sentiers que l’on veut emprunter. Aussi, si l’amateur circule en motoquad ou en autoquad, ça fait une différence. L’autoquad est plus lourd [il est] donc plus difficile de circuler si les sentiers sont enneigés. »

Une fois que l’on a amorcé sa réflexion sur ce que l’on veut faire exactement, d’autres précautions sont à prendre.

« Une fois que le tracé que l’on veut suivre est connu, plus court qu’en été autant que possible, il faut vérifier s’il y a des relais et la distance entre eux. Ils seront très utiles pour se réchauffer en cas de besoin. »

Photo fournie par Karl Tremblay

« Aussi, je conseille toujours de faire des randonnées à deux quadistes, parce que l’on ne sait jamais ce qui peut arriver. En cas de besoin, on aura une porte de sortie. Il faut avoir un treuil sur au moins une machine, une pelle, un câble de remorquage. »

ÉQUIPEMENTS ESSENTIELS

« Lorsque l’on circule en sentiers, en traversant des champs, il peut arriver que l’on rencontre des lames de neige formées par le vent. J’insiste pour dire aux amateurs de toujours choisir un véhicule avec des poignées chauffantes et le pouce chauffant, s’ils prévoient de faire des randonnées hivernales. Naturellement, il faut ajouter un parebrise le plus haut pour se protéger du vent. »

Pour ce spécialiste, il y a certaines choses qu’il faut toujours avoir avec soi en randonnée.

« Je conseille de toujours avoir avec soi une lampe frontale, un ensemble de survoltage pour faire démarrer son véhicule en cas de besoin. Personnellement, j’ajoute à cela une torche au butane, des chauffe-mains de rechange. Aussi, il faut apporter de la nourriture composée de produits qui peuvent donner un apport en énergie pour garder ses forces. Si on reste enlisé et que l’on travaille fort pour se sortir de ce mauvais pas, il faut garder ses forces avec des aliments adéquats. »

En hiver, vous allez constater que la consommation d’essence de votre véhicule est supérieure.

« Il faut avoir de l’essence en réserve. Le moteur va être plus sollicité, les roues vont perdre de la traction, entraînant une dépense d’essence importante. »

VÊTEMENTS ET COMMUNICATIONS

Pour les pneus, on doit au minimum diminuer la pression d’air, selon les instructions du fabricant. L’utilisation de crampons est fortement recommandée pour augmenter la traction.

L’expert croit que la solution des multicouches est la meilleure à adopter.

« En hiver, lors d’une sortie en VTT, il y a des risques de rester pris et aussi de faire de l’hypothermie. Il faut donc s’équiper en conséquence. Pour les vêtements, je supplie les gens de ne jamais porter de coton, parce que ce tissu est un vecteur de froid. Le système de multicouche, avec de bons sous-vêtements en laine de mérinos ou autre, directement sur la peau, fera une grande différence, en ajoutant d’autres couches de vêtements chauds et un habit qui convient pour faire du quad, surtout pas les habits très voyants qui sont utilisés pour faire du hors-piste. Ces derniers sont faits pour respirer parce qu’en hors-piste, on fait beaucoup de mouvements alors qu’en quad, assis aux commandes, on ne bouge pas beaucoup. Je suggère aussi d’avoir une couverture sur le banc. Il faut aussi avoir un bon casque, équipé d’un système antibuée et même d’une visière chauffante. »

J’irais de mon petit ajout personnel concernant ce qu’il faut absolument avoir lors d’une randonnée. J’ai toujours avec moi un système de communication qui ne demande pas de réseau cellulaire.

On peut penser au système Spot, mais aussi à un téléphone satellitaire. En cas d’urgence, il peut faire la différence. Je sais de quoi je parle. Aujourd’hui, plusieurs magasins offrant ce type d’appareils peuvent en faire la location.