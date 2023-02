Patinage artistique: Sara-Maude Dupuis est prête à jouer dans la cour des grands

À 17 ans, Sara-Maude Dupuis a été la meilleure Québécoise aux récents Championnats canadiens de patinage artistique. Sa progression la propulse maintenant à Colorado Springs, ces jours-ci, pour une première grande compétition internationale chez les seniors.

• À lire aussi: Patinage artistique: du respect entre les patineuses canadiennes

« J’ai vraiment hâte de vivre ça, je suis excitée, mais en même temps je dois rester concentrée », indique la jeune Montréalaise, à propos de cet important rendez-vous aux Championnats ISU des quatre continents.

« Cette compétition est vraiment intéressante pour obtenir des points de classement mondial, souligne-t-elle. J’aimerais finir top 15 ou même top 10, mais l’objectif premier est de prendre de l’expérience. Plus on fait de compétitions, plus les juges apprennent à nous connaître. »

Dupuis sera certainement à surveiller au cours des prochaines années, elle qui continue de travailler fort avec son entraîneur Stéphane Yvars pour réussir le triple axel.

La Québécoise a d’ailleurs déjà effectué la manœuvre à l’entraînement, offrant des images ayant fait grandement jaser dans le monde du patinage artistique. La constance est toutefois nécessaire avant de tenter ce saut convoité durant les compétitions.

« C’est un autre défi de réussir le triple axel de façon constante, c’est mon objectif de parvenir à l’intégrer à ma routine de compétition », confirme celle qui s’entraîne à l’aréna Gilles-Chabot, à Boucherville.

Avec Schizas et Miclette

Outre les Européennes, plusieurs patineuses parmi les meilleures au monde sont au Colorado.

Le Canada a naturellement sélectionné sa championne Madeline Schizas pour représenter le pays, en compagnie de Dupuis et d’une autre Québécoise, soit Justine Miclette.

Dupuis y proposera le même programme d’exercices lui ayant permis de terminer quatrième, soit tout juste au pied du podium, aux Championnats canadiens, en janvier, à Oshawa.

« Plus confiante »

Elle patinera ainsi sur la chanson Take The «A» Train de la Montréalaise Nikki Yanofsky durant son programme court, jeudi, tandis qu’une chanson de la trame sonore de la série The 100 pimente son programme libre, prévu le lendemain.

« Je suis fière de ma quatrième place en janvier parce que dans les dernières années, ç’avait été plus difficile pour moi aux championnats nationaux, estime Dupuis qui avait terminé 11e en 2022 alors qu’elle n’avait que 16 ans. Il y a quelques années, mon rêve de petite fille était de participer aux championnats canadiens chez les seniors. J’ai appris à être plus confiante. »

Cette confiance l’amène ainsi au Colorado cette semaine en compagnie de l’élite mondiale.