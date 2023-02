Saint-Valentin et Super Bowl: des affaires en or pour les restaurateurs?

Le mois de février sera bénéfique pour les restaurateurs du Québec qui devraient voir leurs ventes augmentées en raison du Super Bowl - prévu ce dimanche - et de la Saint-Valentin, a révélé Moneris dans un rapport publié mardi.

Selon des données sur les dépenses du fournisseur de paiements, le volume des dépenses dans les restaurants a plus que doublé à la Saint-Valentin l’an dernier par rapport à l’année précédente (169%) alors que dans les bars on a observé une augmentation de 99%.

Pour sa part, même si le Super Bowl n'a pas engendré d’aussi grandes retombées, il a tout de même aidé à augmenter les revenus de façon importante pour les bars (+84 %) et restaurants (+22 %).

L’achalandage se fait également ressentir dans les services de livraison et de plats à emporter, selon UEAT, une filiale de Moneris spécialisée dans les solutions de restauration. Ainsi, les commandes pour emporter ont augmenté l’an passé à la Saint-Valentin (+200%) et au Super Bowl (+20%). Lors de la fête des amoureux, on a également observé une hausse des livraisons (+80%).

Alors que les sushis, les pâtes, les petits-déjeuners, les boulangeries et la cuisine internationale ont été très prisés à la Saint-Valentin, ce sont les sushis, la pizza, le tartare et la restauration rapide qui ont été plus populaires le dimanche du Super Bowl.

«Les données de Moneris montrent que les événements sportifs et les occasions spéciales donnent systématiquement un coup de pouce aux restaurants au niveau des revenus. Qu'il s'agisse des séries éliminatoires de hockey, du Grand Prix du Canada ou de la Coupe du monde de soccer, les restaurants profitent de la présence de partisans inconditionnels qui mangent sur place ou optent pour la livraison et les plats à emporter», a précisé l’entreprise par voie de communiqué.

Par ailleurs, Moneris s’est également penché sur les ventes d’autres secteurs qui voient leurs ventes accroitre lors de la Saint-Valentin, dont les fleuristes (+596%) et les bijouteries (+171%).

Voici quelques conseils aux restaurateurs offerts par UEAT :