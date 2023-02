Sophie et «L'oiseau»: un moment tout en douceur à «La Voix»

Ouf! On a été vraiment nombreux à avoir des frissons, dimanche soir à La Voix, en entendant Sophie reprendre L’oiseau, la chanson qui a fait connaître René Simard. Pas pour rien que les quatre coachs se sont retournés. Pas pour rien que Mario Pelchat a pleuré. C’était un moment d’émotion, tout en douceur.

Une chose m’a frappée. Du haut de ses 17 ans, cette adolescente a compris ce qui fait la grandeur d’une chanteuse: ce n’est pas une question de technique, ou de prouesse, c’est une question de cœur et d’émotion. Manifestement, Sophie Grenier a compris, dans ses tripes, le sens de ce qu’elle chantait.

ELLE IRA LOIN

En entrevue dans le Journal, pour commenter la performance de Sophie Grenier, René Simard a eu cette phrase très juste: «Cette jeune femme est arrivée avec une façon d’intérioriser, sans artifice et avec un côté cool.»

C’est en effet cette façon de chanter «de l’intérieur» qui nous a séduits. C’est en effet cette absence d’artifices qui nous a charmés. Pas besoin d’en faire des tonnes pour toucher le cœur des gens. Il faut communiquer l’essence de la chanson, en comprendre la signification et servir de passerelle vers le public.

Et René Simard a ajouté: «Ce n’est pas parce que tu chantes fort que c’est profond.»

Il a tout à fait raison.

Et il a raison aussi quand il souligne que Sophie «a chanté L’oiseau avec profondeur et en mettant le texte en évidence». C’est ce que font les bons interprètes: revenir au texte. On ne chante pas une chanson comme si c’était une liste d’épicerie chez Maxi ou un formulaire de demande de subvention.

À mon émission à QUB radio, le journaliste du 7 jours Patrick Delisle-Crevier m’a raconté l’anecdote suivante, au sujet de l’entrevue qu’il a faite avec Sophie Grenier: «Elle m’a dit: Patrick, moi je faisais des concours, je prenais des cours de chants, et on me reprochait de ne pas monter assez haut, de ne pas atteindre les notes. Alors que moi, c’est pas ça que je veux. Je veux une personnalité, je veux une identité.»

Ce qui distingue un interprète ordinaire d’une interprète extraordinaire, ce ne sont pas les prouesses vocales, l’esbroufe, le «show». Ce n’est pas ce qui se passe à l’extérieur, mais bien ce qui se passe à l’intérieur.

Les biographes de Frank Sinatra s’accordent d’ailleurs pour dire qu’il passait beaucoup de temps à lire les paroles des chansons qui lui étaient offertes. Il voulait comprendre ce qui se cachait derrière les mots, pour le transmettre avec intelligence.

C’est pour ça qu’on dit qu’une chanson est «incarnée». C’est que l’interprète l’a dans sa chair.

POUPÉE DE SON

Vous vous souvenez quand il y a eu tout un débat/scandale autour de l’exclusion de Céline Dion du palmarès des meilleurs chanteurs du Rolling Stone? C’est exactement de ça qu’on parlait. Les meilleurs chanteurs ne sont pas forcément ceux qui maîtrisent le mieux la technique. À preuve: tous ces chanteurs à la voix ordinaire qui ont eu des carrières extraordinaires.

Ce qui fait la différence, c’est le «tout petit supplément d’âme», comme le chantait France Gall dans la chanson Ella.

Et on peut dire que cette âme, Sophie, elle l’a!