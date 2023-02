Super Bowl : de gros records attendus par les preneurs aux livres

Les Américains dépenseront plus que jamais sur des offres de paris pour le Super Bowl LVII, avec des mises totales de 16 milliards $ attendues.

C’est ce qu’un sondage mené par l’American Gaming Association a laissé transparaître, mardi. Il s’agirait d’une hausse de 110 %, puisque 50,6 millions d’Américains – 61 % de plus que l’année dernière – devraient tenter de deviner le résultat du match ou d'effectuer toute autre prédiction liée à cette messe du football américain.

Cette hausse est principalement reliée à l'autorisation des paris sportifs dans de plus en plus d’États américains. Depuis le rendez-vous entre les Rams de Los Angeles et les Bengals de Cincinnati en février dernier, quatre États, dont le Kansas et l’Ohio, ont légalisé ceux-ci. Ainsi, 36 États, en plus du District of Columbia (de la ville de Washington), permettent maintenant de se prononcer sur les événements sportifs.

«Chaque année, le Super Bowl sert à mettre en évidence les avantages des paris sportifs légaux, a lancé le président et chef de la direction de l'AGA, Bill Miller, dans un communiqué. Les parieurs passent au marché réglementé et ses protections, les ligues et les médias sportifs constatent un engagement accru et les opérateurs légaux génèrent des recettes fiscales nécessaires aux États du pays.»

Cette année, les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City seront en action. Il semble n’y avoir aucun favori, puisque environ 44 % des habitants du pays de l’Oncle Sam envisageaient parier sur l’une ou l’autre des équipes.

Au Québec, sur Mise-o-jeu+, une mise sur les Eagles permettra de remporter 1,80 fois la mise de départ, contre 2,20 fois en plaçant ses billes dans le clan des Chiefs.