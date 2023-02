Un chien secouru après avoir vécu des mois avec des coyotes

Un chien a été sauvé après avoir passé plusieurs mois dans le désert en compagnie de coyotes, près de Las Vegas, dans l’État du Nevada.

Le chien blanc avait été repéré dans la banlieue de Henderson, dans l’agglomération de Las Vegas, aux côtés de ses nouveaux amis peu appréciés, a rapporté FOX 5 Vegas.

Il avait probablement été abandonné dans le désert quand il était chiot et les coyotes l’auraient adopté comme l’un des leurs.

«Il semble qu’il ait été abandonné là-bas à sept ou huit mois et, d’une manière ou d’une autre, les coyotes l’ont accepté», a expliqué Susan McMullen, membre de l’équipe de piégeage du sud du Nevada.

Le chien, prénommé Ghost, est apparu pour la première fois sur les réseaux sociaux en juillet. Chaque fois que quelqu’un l’apercevait, il le signalait sur un groupe de voisinage. Comme son nom l’indique, il disparaissait à chaque tentative d’approche des habitants.

Mme McMullen a décidé de le sauver lorsqu’elle a remarqué que l’animal était blessé.

«Il courait et mangeait avec eux, mais ensuite il a commencé à boiter, et nous avions peur qu’en boitant, les coyotes puissent se retourner contre lui», a expliqué McMullen.

Après plusieurs jours, le groupe de sauvetage a finalement réussi à l’attraper, grâce à une cage pleine de nourriture.

Malgré le fait qu’il a passé des mois dans le désert avec des coyotes, Ghost est aussi amical que possible avec les humains.

«Il est le chien le plus doux et aimant, il vient à nous et demande à être caressé, il veut être dans nos bras», a ajouté l’un des membres de l’équipe de sauvetage.