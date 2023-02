Un studio d’effets visuels québécois s’installe à Mexico

Déjà implantée à Montréal et à Los Angeles, l’entreprise d’effets visuels québécoise REAL by FAKE se lance à la conquête du marché de l’Amérique latine en ouvrant un nouveau studio à Mexico.

L’annonce a été faite mardi dans le cadre d’une mission d’affaires dirigée par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dans la capitale mexicaine. Il s’agit du troisième studio de l’entreprise, après celui de Montréal (fondé en 1996) et celui de Los Angeles (2016).

Joint mardi à Mexico, le fondateur et président de REAL by FAKE, Marc Côté, a expliqué que les marchés mexicain et sud-américain représentaient une belle occasion d’affaires pour les entreprises d’effets visuels et de post-production en raison notamment de la présence grandissante de géants comme Netflix et Amazon (Prime Video) en Amérique latine.

«Ces plateformes veulent avoir plus d’abonnés en Amérique latine mais pour ce faire, elles ont besoin de produire plus de contenu local. Le marché [sud-américain] est donc devenu comme une nouvelle ruée vers l’or», explique Marc Côté qui estime que d’ici la fin de 2024, le bureau mexicain de REAL by FAKE pourrait générer plus de 30 % des revenus de l’entreprise.

Selon M. Côté, «l’incroyable bassin de talents» que l’on retrouve dans la mégapole Mexico représente aussi un attrait important : «C’est un endroit très riche sur le plan artistique. Ça ressemble beaucoup à ce qu’on recherche et ce qu’on a à Montréal. Le fuseau horaire est aussi un gros avantage. Il y a seulement une heure de différence entre Montréal et Mexico, ce qui simplifie beaucoup les correspondances et les travaux inter-compagnies.»

Le studio mexicain de REAL by FAKE prévoit embaucher une centaine d’artistes dès sa première année d’activité.

Fondé en 1996, le studio REAL by FAKE a conçu des effets visuels pour plusieurs productions hollywoodiennes dont Moonfall, Lost City, Mister Robot et The Morning Show. L’entreprise a aussi travaillé étroitement avec le regretté cinéaste québécois Jean-Marc Vallée pour la plupart de ses films et séries télé dont C.R.A.Z.Y., Café de Flore, Dallas Buyers Club, Wild, Demolition et Big Little Lies.