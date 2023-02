Va-t-on éviter la récession?

Les marchés boursiers ont connu un super début d’année alors que tous les indices des plus grandes places boursières au monde ont enregistré de forts gains dans la foulée d’un regain d’optimisme à Wall Street, le cœur mondial de la Bourse.

Des exemples ? Au début de février, après un mois d’activité, le NASDAQ affichait déjà une hausse de 16,6 %, le S&P 500 de New York une augmentation de 8,9 %, la Bourse de Toronto une progression de 7 %, le Dax allemand quelque + 11 %, même chose pour le Hang Seng de Hong Kong.

La Bourse, c’est un indicateur précurseur. Elle anticipe la santé économique.

Des signes encourageants

Sa bonne performance de début d’année laisse présager que la Réserve fédérale américaine devrait bientôt cesser d’augmenter son taux directeur, que les pressions inflationnistes seraient solidement à la baisse, et qu’au bout du compte, les États-Unis éviteraient possiblement de tomber en récession.

L’année 2023 serait tout au plus frappée par un ralentissement économique chez nos voisins du sud.

Tant mieux si la spectaculaire remontée des taux d’intérêt en vue de lutter contre l’inflation évite de foutre les États-Unis en récession.

Nous, au Canada, en raison de nos liens commerciaux très étroits avec les Américains, on sera les premiers, parmi tous les pays étrangers, à en profiter.

Cela nous éviterait de tomber à notre tour en récession.

Mais, des incertitudes

Après une année 2022 marquée au fer rouge par des chutes allant jusqu’à 33 % dans le cas du NASDAQ et de 20 % pour le plus important indice boursier au monde, le S&P 500 de la Bourse de New York, rien de mieux qu’une solide « correction » à la hausse pour requinquer les grands investisseurs institutionnels. Après tout, ce sont eux qui « font » et « défont » les marchés boursiers.

J’insiste ici sur les mots « correction à la hausse » dans un marché baissier (bear market). À l’heure actuelle, rien ne nous assure qu’on est revenu dans un marché fondamentalement haussier (bull market).

D’ailleurs, je vous ferai remarquer que la Bourse a le yoyo passablement actif lors des dernières séances. Ainsi va la Bourse : elle évolue au gré de l’humeur des investisseurs, laquelle humeur est quotidiennement tributaire de la diffusion des bonnes et mauvaises nouvelles économiques et financières.

L’emploi à surveiller

En annonçant vendredi dernier que l’économie américaine avait ajouté 517 000 emplois non agricoles désaisonnalisés en janvier, soit plus du double de la croissance de l’emploi prévue par les économistes, bien des investisseurs ont subi une « chute » d’optimisme.

D’autant plus que le taux de chômage de 3,4 % est à son plus bas niveau depuis plus d’une cinquantaine d’années. Cette vigueur de l’emploi est actuellement perçue comme une épée de Damoclès qui contraindra les bonzes de la Réserve fédérale américaine à rester sur le qui-vive avec leur politique monétaire.

Salaires et inflation

La bonne nouvelle ?

Le rythme d’augmentation du salaire horaire moyen aux États-Unis a ralenti quelque peu, soit de 4/10 de point de pourcentage, à un rythme annualisé de 4,4 %. Ce qui enlève un brin de pression sur l’inflation.

Quoi qu’il en soit, malgré un fulgurant départ, il y a encore loin de la coupe aux lèvres en cette année boursière 2023.